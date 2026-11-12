Xpeng Luncurkan G9L dan X9 AWD di Indonesia, Usung Teknologi AI dan Pengisian Super Cepat

Xpeng G9L. (Dok. Xpeng)

JawaPos.com - Xpeng Indonesia memperluas lini kendaraan listrik premiumnya dengan meluncurkan dua model flagship, yakni G9L Ultra AWD dan X9 Long Range AWD. Keduanya mengandalkan teknologi kecerdasan buatan (AI), sistem penggerak semua roda, serta fitur kenyamanan untuk menunjang mobilitas konsumen.

Xpeng G9L Ultra AWD hadir sebagai SUV dengan konfigurasi enam penumpang, sedangkan X9 Long Range AWD merupakan MPV listrik berkapasitas tujuh penumpang.

CEO Erajaya Active Lifestyle Djohan Sutanto mengatakan, kedua model tersebut menawarkan pendekatan berbeda dalam menghadirkan kendaraan listrik premium melalui teknologi dan kenyamanan.

“Melalui peluncuran Xpeng G9L Ultra AWD dan Xpeng X9 Long Range AWD, kami ingin memperkenalkan dua interpretasi kemewahan yang sama-sama menjadikan teknologi sebagai bagian penting dari pengalaman berkendara,” kata Djohan di Jakarta, dikutip Kamis (12/11).

Dari kedua model tersebut, G9L Ultra AWD menjadi kendaraan yang menonjolkan integrasi AI. SUV ini menggunakan dua chip Xpeng Turing XP5 untuk mendukung pemrosesan kecerdasan buatan. Sementara itu, sistem kokpitnya ditenagai chip Qualcomm Snapdragon 8676.

Pengemudi dapat mengakses berbagai pengaturan kendaraan melalui layar kontrol tengah berukuran 17,3 inci. Penumpang juga mendapatkan layar hiburan berukuran 21,4 inci.

Teknologi Physical AI turut diintegrasikan untuk membantu kendaraan memahami kondisi lingkungan sekitar dan mendukung aktivitas berkendara. Sementara itu, sistem bantuan mengemudi XPILOT mencakup Adaptive Cruise Control (ACC), Lane Centering Control (LCC), Adaptive Turning Cruise (ATC), dan Intelligent Speed Assist (SAS).

Fitur pendukung lainnya meliputi Enhanced Auto Parking Assist (EAP), Auto Exit Parking Assist (AEP), serta kamera 360 derajat dengan tampilan transparent chassis.

Dari sisi performa, G9L Ultra AWD menggunakan dua motor listrik yang menghasilkan tenaga maksimum 430 kW dan torsi 695 Nm. Mobil ini diklaim mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 kilometer per jam dalam 4,9 detik.

Performa tersebut didukung baterai berkapasitas 110 kWh dengan jarak tempuh hingga 648 kilometer berdasarkan pengujian NEDC. Pengisian cepat DC juga tersedia dengan daya maksimum 540 kW. Pengisian baterai dari 10 hingga 80 persen diklaim membutuhkan waktu sekitar 11,7 menit.

SUV ini memiliki konfigurasi enam penumpang dengan kursi depan penumpang berteknologi Passenger Zero-Gravity Seat. Kursi depan dan baris kedua dilengkapi pengaturan elektrik, pemanas, ventilasi, serta fitur pijat. Kabinnya juga menggunakan material kulit Nappa.

Kapasitas bagasi mencapai 259 liter ketika seluruh kursi digunakan dan dapat diperluas hingga 1.330 liter dengan melipat kursi baris ketiga. Untuk menunjang kenyamanan berkendara, G9L dilengkapi suspensi udara cerdas dua ruang pada bagian depan dan belakang serta teknologi rear-wheel steering.

Sementara itu, X9 Long Range AWD menyasar konsumen yang membutuhkan MPV listrik dengan kapasitas lebih besar. Kendaraan ini menggunakan kombinasi motor listrik permanen magnet sinkron (PMSM) dan motor induksi (IM) dalam sistem penggerak semua roda.

Kombinasi tersebut menghasilkan tenaga maksimum 370 kW dan torsi 640 Nm. X9 mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 kilometer per jam dalam 5,9 detik.

Baterai berkapasitas 110 kWh memungkinkan mobil menempuh jarak hingga 670 kilometer berdasarkan pengujian NEDC. Untuk pengisian daya, X9 mendukung fast charging DC hingga 542 kW dengan waktu pengisian dari 10 hingga 80 persen sekitar 12 menit.

Memiliki panjang 5.316 mm, lebar 1.988 mm, tinggi 1.785 mm, dan jarak sumbu roda 3.160 mm, X9 dirancang untuk mengakomodasi tujuh penumpang sekaligus kebutuhan penyimpanan barang.

Kenyamanan kabin didukung kursi baris kedua dengan konfigurasi Zero Gravity Sofa Seats. Fasilitasnya mencakup pengaturan elektrik, pemanas, ventilasi, serta fitur pijat SPA 10 titik dengan enam pilihan skenario cerdas.

Kursi baris ketiga juga dilengkapi pengaturan sandaran elektrik dan pemanas. Konfigurasinya dapat dilipat dengan pembagian 50:50 untuk memberikan ruang tambahan saat membawa barang.

Untuk hiburan, X9 menggunakan sistem audio XOPERA dengan 27 speaker, amplifier berdaya hingga 1.552 watt, serta konfigurasi kanal suara 7.1.6. Tersedia pula layar kontrol tengah 17,3 inci dan layar hiburan penumpang 21,4 inci.

Fitur lainnya mencakup pendingin udara lima zona, teknologi heat pump, serta sistem pemantauan dan filtrasi partikel PM2.5.

Dari sisi pengendalian, X9 dilengkapi suspensi udara cerdas dua ruang dan active rear-wheel steering. Sistem bantuan berkendara XPILOT juga mencakup Autonomous Emergency Braking (AEB), Forward Collision Warning (FCW), Blind Spot Detection (BSD), Lane Keeping Assist (LKA), dan Rear Cross-Traffic Alert (RCTA).

Di pasar Indonesia, Xpeng G9L Ultra AWD ditawarkan dengan harga Rp 1.289.000.000 on the road (OTR) Jakarta. Adapun X9 Long Range AWD dibanderol Rp 1.339.000.000 OTR Jakarta.