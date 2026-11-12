Harta Gibran Capai Rp 27,9 Miliar, Ada Royal Enfield di Koleksi Kendaraan

Seperti dilansir dari Radar Solo (Jawa Pos Group), berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), total kekayaan Gibran mencapai Rp 27,9 miliar.

Kekayaan tersebut berasal dari sejumlah aset, seperti dari tanah dan bangunan, kendaraan, harta bergerak lainnya, surat berharga, hingga kas dan setara kas.

Dari total kekayaan tersebut, tampak diantaranya terdapat koleksi kendaraan yang mencapai nilai Rp 286,5 juta yang terdiri dari sejumlah mobil dan sepeda motor.

Rinciannya, Gibran memiliki tujuh kendaraan yang berada pada kategori alat transportasi dan mesin yang terdiri dari empat mobil dan tiga sepeda motor.

Yang menarik tentunya terdapat Royal Enfield. Motor klasik, retro, dan timeless asal Inggris dengan harga yang dipatok tak murah.

Berikut daftar kendaraan dalam garasi Gibran beserta nilainya:

Honda Scoopy tahun 2015: Rp 6,5 juta.

Honda CB-125 tahun 1974: Rp 5 juta.

Royal Enfield tahun 2017: Rp 40 juta.

Toyota Avanza tahun 2012: Rp 50 juta.

Toyota Avanza tahun 2016: Rp 75 juta.

Isuzu Panther tahun 2012: Rp 55 juta.

Daihatsu Gran Max tahun 2015: Rp 55 juta.

Jika dibandingkan dengan laporan kekayaan sebelumnya, daftar kendaraan yang dimiliki sosok putera Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo ini dalam LHKPN tak mengalami perubahan yang berarti sejak 2022.

Sebanyak tujuh kendaraan masih tercatat dalam laporan tersebut. Di antaranya Toyota Avanza, Isuzu Panther, Daihatsu Gran Max, Honda Scoopy, Honda CB-125, dan Royal Enfield.

Meski demikian, terdapat perubahan pada nilai sejumlah kendaraan. Beberapa aset transportasi tersebut mengalami penurunan nilai dibandingkan laporan sebelumnya.

Di luar aset kendaraan, Gibran juga melaporkan sejumlah kekayaan lainnya. Tanah dan bangunan tercatat memiliki nilai Rp 15,192 miliar, sedangkan harta bergerak lainnya mencapai Rp 280 juta.