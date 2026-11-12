Perang SUV Baru Jelang Akhir Tahun, Toyota hingga BYD Siapkan Model Anyar

JawaPos.com - Persaingan pasar sport utility vehicle (SUV) di Indonesia diperkirakan semakin ketat menjelang akhir 2026. Sejumlah pabrikan otomotif mulai menyiapkan model baru, mulai dari SUV listrik, hybrid, hingga kendaraan bermesin bensin dengan kapasitas tujuh penumpang.

Momentum tersebut terlihat dalam persiapan Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 yang akan berlangsung pada 20–29 November di ICE BSD City, Tangerang.

Sejumlah merek seperti Toyota, BYD, Geely, Chery, Omoda, Jaecoo, dan Hyundai dikabarkan membawa produk anyar untuk pasar Indonesia.

Kehadiran model-model tersebut menambah pilihan konsumen sekaligus memperketat persaingan di segmen SUV.

Toyota, misalnya, menyiapkan penyegaran untuk SUV tujuh penumpang. Meski demikian, identitas model yang akan mendapatkan pembaruan tersebut masih dirahasiakan, termasuk perubahan desain dan spesifikasinya.

Selain itu, Toyota juga akan memulai penjualan resmi Land Cruiser FJ di Indonesia. SUV lima penumpang tersebut sebelumnya telah diperkenalkan kepada publik dalam ajang GIIAS 2026.

Dari pabrikan China, BYD menyiapkan satu model SUV baru. Namun, perusahaan belum mengungkap identitas maupun detail spesifikasi kendaraan yang akan diperkenalkan.

Geely juga bersiap masuk ke persaingan SUV keluarga melalui model bermesin pembakaran internal (ICE) dengan konfigurasi tujuh penumpang.

Kehadiran model ini menjadi langkah menarik karena Geely selama ini memperkenalkan sejumlah kendaraan elektrifikasi di Indonesia.

Sementara itu, Chery menyiapkan kendaraan baru yang menyasar kebutuhan keluarga, baik untuk penggunaan harian di perkotaan maupun perjalanan jarak jauh.

Omoda dan Jaecoo juga masing-masing akan memperkenalkan satu model baru, meski detail produknya belum diumumkan.

Persaingan SUV elektrifikasi juga semakin ramai. Hyundai telah membuka pemesanan awal NEIRA, SUV listrik dengan konfigurasi tujuh penumpang yang diproduksi di Indonesia. Harga resminya menjadi salah satu informasi yang dinantikan pasar.

Di sisi lain, GAC akan mengumumkan harga resmi AION i60, sedangkan MG menyiapkan pengumuman harga MGS6 EV. Kedua model tersebut turut meramaikan pilihan SUV listrik di pasar domestik.

Persaingan SUV Semakin Beragam

Deretan rencana peluncuran tersebut menunjukkan persaingan SUV di Indonesia tidak lagi hanya bertumpu pada desain dan kapasitas penumpang.

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Teknologi elektrifikasi, fitur keselamatan, kenyamanan kabin, serta efisiensi penggunaan energi menjadi sejumlah aspek yang ikut diperhitungkan produsen untuk menarik konsumen.

Pilihan mesin juga semakin beragam. Konsumen kini dapat mempertimbangkan SUV bermesin bensin, hybrid, hingga listrik sesuai kebutuhan dan anggaran.

GAW 2026 pun berpotensi menjadi salah satu panggung penting bagi persaingan tersebut. Selain menghadirkan model baru, pameran ini juga menjadi kesempatan bagi sejumlah merek untuk mengumumkan harga kendaraan yang sebelumnya sudah diperkenalkan.

Dengan semakin banyaknya produk yang disiapkan, persaingan SUV menjelang akhir tahun diperkirakan semakin kompetitif.