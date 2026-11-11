BYD New M6 EV Pakai Blade Battery Generasi Kedua, Isi Daya 10-70 Persen Cuma 5 Menit





JawaPos.com - BYD memperkenalkan New BYD M6 EV yang kini menggunakan Second Generation Blade Battery.

Teknologi baterai generasi kedua tersebut mendukung sistem pengisian cepat BYD FLASH Charging.

Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao mengatakan, pembaruan teknologi tersebut ditujukan untuk memberikan pengalaman berkendara listrik yang lebih praktis bagi konsumen Indonesia.

Pengembangan tersebut didukung FlashPass Ion Transport System. Teknologi ini mengintegrasikan inovasi pada katoda, elektrolit, dan anoda untuk mempercepat perpindahan ion sekaligus mengurangi resistansi internal dan panas selama proses pengisian daya.

Kemampuan menerima daya tinggi membuat baterai tersebut dapat memanfaatkan teknologi FLASH Charging dengan kapasitas pengisian hingga 1.500 kW melalui satu konektor.

Dalam kondisi pengujian yang ditentukan BYD, pengisian daya dari 10 hingga 70 persen dapat dilakukan sekitar lima menit. Sementara itu, pengisian hingga 97 persen membutuhkan waktu sekitar sembilan menit.

BYD menyebut kemampuan tersebut melalui slogan Ready in 5, Full in 9. Teknologi ini diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu pengguna mobil listrik saat melakukan pengisian daya.

Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan mengatakan, pengembangan baterai generasi kedua tersebut diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada konsumen.

“Integrasi teknologi baterai generasi terbaru dengan FLASH Charging menjadi salah satu langkah BYD dalam menghadirkan pengalaman mobilitas listrik yang semakin praktis dan efisien,” kata Luther.

Bersamaan dengan pengenalan teknologi tersebut, BYD juga menyiapkan program khusus bagi pengguna New BYD M6 EV.

Perusahaan memberikan fasilitas gratis biaya update bagi seluruh pengguna New BYD M6 EV, termasuk konsumen yang sudah memiliki kendaraan maupun yang akan melakukan pembelian.

Selain itu, pengguna juga mendapatkan fasilitas Free Charging menggunakan teknologi FLASH Charging hingga akhir Januari 2027.

Di sisi lain, BYD juga melanjutkan pengembangan fasilitas manufaktur di Kawasan Industri Subang Smartpolitan, Jawa Barat. Pabrik tersebut berdiri di atas lahan sekitar 126 hektare dengan kapasitas produksi maksimal 150.000 unit kendaraan per tahun.

Berdasarkan data November 2026, fasilitas tersebut telah menyerap hampir 6.000 tenaga kerja. Sekitar 90 persen di antaranya merupakan pekerja lokal Indonesia, dengan 80 persen dari tenaga kerja lokal berasal dari Jawa Barat.

Jumlah tenaga kerja diproyeksikan meningkat hingga lebih dari 20.000 orang ketika pabrik beroperasi pada kapasitas penuh.

Fasilitas tersebut juga melibatkan lebih dari 200 mitra rantai pasok.

BYD turut menargetkan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga 60 persen pada awal 2027.

Pengembangan fasilitas baterai dan komponen pendukung kendaraan energi baru menjadi bagian dari rencana tersebut.