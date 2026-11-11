Sertifikasi BNSP untuk Pengemudi Rental, Standar Kompetensi Driver Kini Lebih Terukur

JawaPos.com - Perusahaan penyewaan kendaraan mulai memperkuat standar kompetensi pengemudi rental untuk menjawab kebutuhan layanan transportasi yang aman dan profesional.

Salah satunya dilakukan MPMRent melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang kini telah mengantongi lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Lisensi tersebut memungkinkan LSP MPMRent menyelenggarakan sertifikasi kompetensi pengemudi atau driver sesuai ruang lingkup yang telah ditetapkan.

Langkah ini sekaligus menjadi upaya untuk memastikan kemampuan pengemudi tidak hanya dinilai berdasarkan pengalaman kerja, tetapi juga melalui standar kompetensi yang jelas dan terukur.

Dalam industri penyewaan kendaraan, kualitas layanan tidak hanya bergantung pada kondisi armada.

Kemampuan pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan, menjaga keselamatan perjalanan, memahami kebutuhan penumpang, hingga memberikan pelayanan juga menjadi faktor penting.

Terlebih, perusahaan rental yang melayani pelanggan korporasi membutuhkan pengemudi dengan standar kerja konsisten.

Kesalahan dalam berkendara maupun pelayanan dapat berdampak langsung terhadap keselamatan penumpang dan reputasi perusahaan pengguna jasa.

Triatmoko NJ, VP HRGA & Manpower Business sekaligus Ketua LSP MPMRent, mengatakan bahwa lisensi BNSP menjadi langkah penting dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia yang mendukung operasional perusahaan.

"Bagi kami, kualitas layanan tidak hanya ditentukan oleh kondisi kendaraan, tetapi juga oleh kompetensi Driver yang berinteraksi langsung dengan pelanggan," papar Triatmoko.

Melalui LSP berlisensi BNSP, pihaknya memiliki mekanisme untuk mengukur kompetensi Driver berdasar standar yang jelas.

"Harapannya, hal ini dapat mendukung pelayanan yang semakin profesional, aman, dan konsisten bagi pelanggan," ujarnya di Tangerang, Rabu (11/11).

Dengan adanya lembaga sertifikasi tersebut, perusahaan memiliki acuan untuk mengevaluasi kemampuan pengemudi sekaligus memetakan kebutuhan pelatihan dan pengembangan selanjutnya.

Sertifikasi juga diharapkan membuat peningkatan kompetensi pengemudi berlangsung lebih terarah.

"Pengembangan kemampuan tidak hanya dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga mengacu pada standar yang dapat diuji dan dinilai," tutur Triatmoko.

Bagi pengguna jasa rental, terutama perusahaan yang menyediakan kendaraan operasional beserta pengemudinya, lanjut dia, aspek tersebut menjadi penting.

"Pengemudi memiliki tanggung jawab lebih dari sekadar mengantarkan penumpang ke tujuan, termasuk menjaga kenyamanan dan keselamatan selama perjalanan," kata Triatmoko.

Kebutuhan Pengemudi Profesional di Industri Rental Penguatan kompetensi pengemudi menjadi salah satu tantangan dalam bisnis penyewaan kendaraan.

Seiring berkembangnya kebutuhan mobilitas, perusahaan rental tidak hanya dituntut menyediakan kendaraan dalam kondisi prima, tetapi juga memastikan kualitas layanan pendukungnya.

Hal ini semakin relevan ketika perusahaan mulai mengoperasikan kendaraan dengan teknologi berbeda, termasuk mobil listrik.