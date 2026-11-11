Kia Carens EV Tantang MPV Keluarga, Baterai 51,4 kWh Bisa Tempuh 490 Km

JawaPos.com - Kia Sales Indonesia resmi meluncurkan The all-new Kia Carens EV di Jakarta. Mengusung konsep MPV keluarga dengan tampilan SUV, mobil listrik tiga baris ini ditawarkan dengan harga mulai Rp 379 juta dan memiliki jarak tempuh hingga 490 km.

Kehadiran Carens EV menjadi langkah Kia untuk memperluas pilihan kendaraan listrik di Indonesia, khususnya bagi keluarga yang membutuhkan kabin lega dan konfigurasi tempat duduk fleksibel.

Sebelumnya, Kia memperkenalkan model ini sebagai konsep di GIIAS Jakarta 2026. Pemesanan awal atau pre-booking telah dibuka sejak 26 Oktober 2026.

Menariknya, Kia Carens EV akan diproduksi secara lokal di fasilitas Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI), Cikarang. Model ini juga telah mengantongi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 80 persen.

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Kandungan lokal tersebut didukung penggunaan komponen dalam negeri, proses perakitan kendaraan di HMMI, serta produksi dan perakitan baterai melalui HLI Green Power dan Hyundai Energy Indonesia (HEI).

CEO Kia Sales Indonesia, Jong Sung Park, mengatakan Carens telah menjadi bagian dari perjalanan Kia di Indonesia sejak 2000. Kini, model tersebut hadir dengan teknologi penggerak listrik.

Desain MPV dengan Karakter SUV

Secara tampilan, Kia Carens EV mengadopsi bahasa desain global Kia melalui Digital Tiger Face dan lampu Star Map LED di bagian depan maupun belakang.

Karakter SUV terlihat dari proporsi bodi yang tegas dan ground clearance mencapai 200 mm. Mobil ini juga tersedia dalam empat pilihan warna, yakni Creamy White Pearl, Magnetic Silver Metallic, Titan Gray Metallic, dan Midnight Black Pearl.

Masuk ke kabin, Kia menawarkan dua konfigurasi tempat duduk, yaitu tujuh penumpang dan enam penumpang dengan captain seat di baris kedua.

Akses menuju baris ketiga didukung fitur One-Touch Easy Electric Tumble Seat atau Walk-in Lever pada varian Earth.

Kapasitas bagasinya mencapai 216 liter dan dapat diperluas hingga 1.973 liter sesuai konfigurasi kursi. Tersedia pula ruang penyimpanan tambahan di bagian depan atau frunk berkapasitas 21 liter.

Layar 26,6 Inci dan ADAS Level 2

Untuk menunjang kenyamanan, seluruh varian Kia Carens EV dibekali Dual Panoramic Display berukuran total 26,6 inci serta Kia Connect.

Melalui aplikasi tersebut, pemilik dapat memantau kondisi kendaraan, kapasitas baterai, proses pengisian daya, lokasi mobil, hingga informasi perawatan melalui smartphone.

Sementara itu, varian Earth mendapatkan sejumlah fitur tambahan, seperti Dual Pane Panoramic Sunroof, sistem audio BOSE dengan delapan speaker, serta ambient lighting 64 warna.

Fitur kenyamanan lainnya meliputi ventilasi kursi depan, pengaturan elektrik empat arah untuk kursi pengemudi, Smart Pure Air Purifier, dan meja lipat di belakang sandaran kursi.

Untuk keselamatan, varian Earth sudah dilengkapi ADAS Level 2 dengan 20 fitur bantuan berkendara, termasuk sistem penjaga jalur dan pendeteksi potensi tabrakan depan.

Baterai 51,4 kWh, Jarak Tempuh hingga 490 Km

Kia Carens EV menggunakan baterai NMC (Nickel Manganese Cobalt) yang ditempatkan di bawah lantai kendaraan untuk menjaga ruang kabin tetap lega.

Ada dua pilihan kapasitas baterai. Varian Air Standard Range menggunakan baterai 42 kWh dengan jarak tempuh hingga 404 km.

Sementara itu, varian Earth Long Range dibekali baterai 51,4 kWh dengan kemampuan menjelajah hingga 490 km.

Kedua angka tersebut berdasarkan pengujian MIDC (Modified Indian Driving Cycle).

Dari sisi performa, motor listrik varian Air menghasilkan tenaga 134 PS, sedangkan Earth mencapai 171 PS. Keduanya memiliki torsi maksimum 255 Nm.

Untuk pengisian daya, Kia Carens EV mendukung AC charging hingga 11 kW dan DC fast charging hingga 100 kW.

Khusus varian Earth, pengisian baterai dari 10 persen hingga 80 persen menggunakan DC fast charging membutuhkan waktu sekitar 39 menit, bergantung kondisi baterai dan fasilitas pengisian.

Pengemudi juga dapat mengatur tingkat regenerative braking melalui paddle shifter serta memanfaatkan fitur i-Pedal. Varian Earth turut dibekali Vehicle-to-Load (V2L) untuk menyuplai listrik ke perangkat elektronik yang kompatibel.

Harga Kia Carens EV Mulai Rp 379 Juta

Di Indonesia, Kia Carens EV ditawarkan dalam dua varian utama, Air Standard Range dan Earth Long Range. Masing-masing tersedia dengan konfigurasi tujuh kursi dan enam kursi captain seat.

Berikut daftar harga OTR Jakarta:

Varian Air 7 Seater Standard dibanderol Rp 379 juta, Air Captain Standard dinaderol Rp 389 juta, Earth 7 Seater Long Range dijual Rp 422 juta sedangkan Earth Captain Long Range dijual Rp 432 juta.

Khusus 240 pembeli pertama, Kia memberikan wall charger Kia Home Charging dengan daya hingga 7 kW secara gratis bagi konsumen yang belum memiliki fasilitas pengisian daya di rumah.

Sementara konsumen yang sudah mempunyai wall charger berkesempatan mendapatkan voucher listrik senilai Rp 5 juta.

Kia juga menawarkan sejumlah program pembiayaan melalui Kia Finance hingga 30 November 2026.

Pilihannya mencakup Smart Cash, Smart Rate dengan bunga mulai 0 persen, Smart Balloon dengan angsuran mulai Rp 4,8 juta, serta Low DP dengan uang muka mulai 10 persen.

Selain itu, konsumen yang memenuhi ketentuan program berkesempatan mendapatkan benefit pengisian daya di Voltron senilai Rp 1 juta untuk satu tahun.

Garansi Baterai hingga 8 Tahun

Untuk memberikan ketenangan kepemilikan, Kia menghadirkan program Kia Total Care berupa perawatan berkala gratis hingga empat tahun.

Kia juga memberikan garansi kendaraan selama tiga tahun atau 100.000 km, serta garansi baterai hingga delapan tahun atau 160.000 km, tergantung mana yang tercapai lebih dahulu sesuai ketentuan.

Pemilik juga dapat memanfaatkan jaringan bengkel resmi dan layanan pelanggan 24 jam. Kia turut menyiapkan layanan Home Service untuk perawatan tertentu di rumah sesuai cakupan layanan.

VP Commercial Kia Sales Indonesia, Welly Nugroho, mengatakan empat pilihan trim dihadirkan untuk menyesuaikan kebutuhan konsumen, baik dari sisi kapasitas penumpang maupun jarak tempuh.