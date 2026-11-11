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Penulis: Dony Lesmana Eko Putra
Kamis, 12 November 2026 | 03.33 WIB

United E-Motor Tancap Gas, Penjualan Meningkat dan Produk Baru Disiapkan

Terang Dunia Internusa genjot bisnis Otomotif, United E-Motor dan United Bike siapkan produk baru. (Istimewa) - Image

Terang Dunia Internusa genjot bisnis Otomotif, United E-Motor dan United Bike siapkan produk baru. (Istimewa)

JawaPos.com - PT Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD), produsen United Bike dan United E-Motor, terus memperkuat bisnis kendaraan listrik dan sepeda.

Dalam Public Expose 2026, perusahaan mengungkapkan peningkatan penjualan motor listrik sekaligus rencana peluncuran produk sepeda terbaru untuk tahun 2027.

Acara tersebut menjadi ajang penyampaian perkembangan kinerja, pencapaian bisnis, serta strategi perusahaan ke depan.

Pada lini kendaraan listrik, United E-Motor mencatat perkembangan positif. Peningkatan penjualan didukung kehadiran sejumlah tipe motor listrik terbaru yang semakin memperluas pilihan bagi konsumen.

Selain menghadirkan produk baru, UNTD juga terus mengembangkan teknologi dan kualitas kendaraan listriknya. Salah satunya melalui pengembangan penggunaan baterai lithium pada jajaran United E-Motor.

Langkah ini dilakukan untuk menghadirkan produk yang semakin sesuai dengan kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia.

Tidak hanya fokus pada kendaraan listrik, UNTD juga menyiapkan pengembangan bisnis sepeda melalui United Bike.

Perusahaan tengah mempersiapkan rangkaian sepeda seri 2027 yang dijadwalkan meluncur pada akhir 2026. Produk terbaru tersebut akan membawa pengembangan desain dan inovasi yang disesuaikan dengan tren serta kebutuhan pasar.

Peluncuran ini menjadi bagian dari strategi United Bike untuk memperkuat portofolio produk sekaligus mempertahankan posisinya di industri sepeda nasional.

Direktur PT Terang Dunia Internusa Tbk, Andrew Mulyadi, mengatakan inovasi dan pengembangan produk menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing perusahaan.

“Kehadiran tipe-tipe terbaru United E-Motor telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan penjualan, dan kami akan terus mengembangkan lini produk ini sesuai dengan kebutuhan pasar. Di sisi lain, saat ini kami juga tengah mempersiapkan koleksi sepeda seri 2027 yang akan diluncurkan pada akhir tahun ini,” ujar Andrew melalui keterangan resminya.

Melalui pengembangan United E-Motor dan United Bike, UNTD optimistis dapat memperkuat fundamental bisnis sekaligus membuka peluang pertumbuhan baru.

Perusahaan juga berupaya meningkatkan daya saing produk melalui inovasi teknologi, pengembangan desain, serta perluasan pasar.

Public Expose 2026 sekaligus menjadi bentuk keterbukaan informasi perusahaan kepada pemegang saham, investor, dan pemangku kepentingan mengenai kinerja serta arah pengembangan bisnis ke depan.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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Tags

PT Terang Dunia InternusaUnited E-Motormotor listrik

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