BAIC Resmikan Dealer di Bogor, Jaringan Nasional Kini Capai 20 Lokasi

JawaPos.com – Potensi pasar otomotif di kawasan Bogor terus berkembang seiring pertumbuhan populasi, ekonomi, dan kawasan hunian.

Kondisi tersebut mendorong produsen otomotif memperluas jaringan penjualan serta layanan purnajual di wilayah penyangga Jakarta.

PT JIO Distribusi Indonesia selaku agen pemegang merek (APM) BAIC di Indonesia resmi membuka dealer BAIC Bogor bersama JHL Auto di Jalan Raya Tajur No. 56, Bogor Selatan, Kota Bogor.

Chief Operating Officer PT JIO Distribusi Indonesia Dhani Yahya mengatakan, Bogor menjadi salah satu wilayah penting dalam strategi pengembangan pasar pada 2026.

"Bogor menjadi salah satu titik pengembangan yang penting dalam strategi tersebut," ujar Dhani.

Menurut dia, wilayah Bogor memiliki potensi pasar yang didukung jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan mobilitas masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, Kabupaten Bogor memiliki populasi sekitar 5,72 juta jiwa. Sementara itu, Kota Bogor dihuni lebih dari 1,08 juta jiwa. Jika digabungkan, jumlah penduduk kedua wilayah tersebut mencapai sekitar 6,8 juta jiwa.

Kabupaten Bogor juga mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,24 persen pada 2025.

Dhani menyebut, berdasarkan data internal perusahaan, sekitar 3 persen konsumen BAIC berdomisili di Bogor dan sekitarnya. Angka tersebut menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam membuka dealer di wilayah tersebut.

"Kami ingin memastikan masyarakat Bogor dan sekitarnya memiliki akses yang lebih mudah terhadap produk BAIC, layanan purnajual, serta ketersediaan suku cadang," katanya.

Dengan pembukaan dealer tersebut, jaringan resmi BAIC di Indonesia kini mencapai 20 lokasi. Ekspansi ini melanjutkan pengembangan jaringan di sejumlah kawasan Jabodetabek, seperti Alam Sutera, Gading Serpong, Puri Indah, Kuningan City, Harapan Indah Bekasi, Kelapa Gading, Cibubur, dan Kota Wisata.

BAIC Bogor itu senditi merupakan dealer resmi keenam yang dikelola JHL Auto. Pembukaan dealer ini juga melanjutkan ekspansi perusahaan setelah sebelumnya meresmikan BAIC Kuningan City dan BAIC Soekarno Hatta Bandung.

President Director JHL Auto Johnnathan Salim mengatakan, pembukaan dealer di Bogor menjadi bagian dari pengembangan bisnis perusahaan yang telah berkiprah selama 14 tahun di industri otomotif Indonesia.

"BAIC Bogor menjadi dealer resmi BAIC keenam yang kami kelola," kata Johnnathan.

Dia berharap kehadiran dealer tersebut dapat mendekatkan produk dan layanan BAIC kepada masyarakat Bogor serta wilayah sekitarnya.

Hadir dengan Fasilitas 3S dan EV Charging BAIC Bogor mengusung konsep layanan 3S (Sales, Service, dan Spare Parts). Dengan konsep tersebut, konsumen dapat mengakses layanan penjualan, perawatan kendaraan, hingga pembelian suku cadang dalam satu lokasi.

Area showroom memiliki kapasitas display hingga empat unit kendaraan. Fasilitasnya mencakup display area, sales counter, customer lounge, dan reception desk.

Sementara itu, area bengkel memiliki luas 246 meter persegi yang dilengkapi dua unit car lift dan dua bay service area. Fasilitas tersebut digunakan untuk pemeriksaan, perawatan berkala, serta perbaikan kendaraan.