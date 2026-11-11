BAIC Resmikan Dealer di Bogor, Jaringan Nasional Kini Capai 20 Lokasi

JawaPos.com – Potensi pasar otomotif di kawasan Bogor terus berkembang seiring pertumbuhan populasi, ekonomi, dan kawasan hunian.

Kondisi tersebut mendorong produsen otomotif memperluas jaringan penjualan serta layanan purnajual di wilayah penyangga Jakarta.

PT JIO Distribusi Indonesia selaku agen pemegang merek (APM) BAIC di Indonesia resmi membuka dealer BAIC Bogor bersama JHL Auto di Jalan Raya Tajur No. 56, Bogor Selatan, Kota Bogor.

Chief Operating Officer PT JIO Distribusi Indonesia Dhani Yahya mengatakan, Bogor menjadi salah satu wilayah penting dalam strategi pengembangan pasar pada 2026.

"Bogor menjadi salah satu titik pengembangan yang penting dalam strategi tersebut," ujar Dhani.

Menurut dia, wilayah Bogor memiliki potensi pasar yang didukung jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan mobilitas masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, Kabupaten Bogor memiliki populasi sekitar 5,72 juta jiwa. Sementara itu, Kota Bogor dihuni lebih dari 1,08 juta jiwa. Jika digabungkan, jumlah penduduk kedua wilayah tersebut mencapai sekitar 6,8 juta jiwa.