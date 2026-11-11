Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Penulis: Antara
Rabu, 11 November 2026 | 21.00 WIB

Perluas Jaringan di Jawa Tengah, Buka Gerai Spooring Baru di Jalan Pahlawan Kota Magelang

Ilustrasi: spooring dan balancing ban mobil. (Istimewa) - Image

Ilustrasi: spooring dan balancing ban mobil. (Istimewa)

JawaPos.com - Setiawan Spooring membuka cabang ke-15 di Jalan Pahlawan, Kota Magelang. Gerai tersebut menjadi lokasi kedua perusahaan penyedia layanan otomotif itu di Magelang, setelah sebelumnya beroperasi di Jalan Urip Sumoharjo, Wates, Kecamatan Magelang Utara, ANTARA.

Pimpinan Setiawan Spooring, Andy Setiawan, mengatakan pembukaan cabang baru tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan di wilayah Magelang dan sekitarnya.

"Penambahan lokasi baru ini menjadi langkah perusahaan dalam memperkuat jangkauan pelayanan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat terhadap produk ban dan layanan perawatan kendaraan yang semakin beragam," kata Andy.

Cabang terbaru ini menyediakan penjualan ban mobil, layanan spooring dan balancing, serta penjualan dan penggantian oli mesin. Dengan penambahan layanan tersebut, pelanggan dapat memenuhi sejumlah kebutuhan perawatan kendaraan di satu lokasi.

Andy menjelaskan, spooring atau penyelarasan geometri roda menjadi salah satu layanan yang dikembangkan perusahaan. Proses tersebut berperan menjaga kestabilan kemudi, kenyamanan berkendara, serta membantu mencegah keausan ban yang tidak merata.

"Melalui dukungan peralatan modern dan teknisi terlatih, kami berupaya mempertahankan standar kualitas pengerjaan yang konsisten di seluruh jaringan cabangnya," terangnya.

Menurut Andy, pengembangan jaringan perusahaan tidak hanya berfokus pada penambahan cabang, tetapi juga peningkatan kemampuan teknis karyawan.

"Pengembangan perusahaan tidak hanya diarahkan pada penambahan jumlah cabang, tetapi juga peningkatan standar pelayanan dan kemampuan teknis karyawan agar kualitas pengerjaan tetap terjaga seiring pertumbuhan jaringan," jelas Andy.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pasar Otomotif Terus Tumbuh, Kebutuhan Suku Cadang dan Bengkel Ikut Berubah - Image
Otomotif

Pasar Otomotif Terus Tumbuh, Kebutuhan Suku Cadang dan Bengkel Ikut Berubah

Senin, 28 September 2026 | 04.56 WIB

Ban Motor Sering Kempis? Ini 7 Hal yang Perlu Diperiksa sebelum ke Bengkel - Image
Otomotif

Ban Motor Sering Kempis? Ini 7 Hal yang Perlu Diperiksa sebelum ke Bengkel

Kamis, 17 September 2026 | 23.01 WIB

Strategi Baru Produsen Pelumas, Fokus Tingkatkan Kompetensi Bengkel Independen - Image
Otomotif

Strategi Baru Produsen Pelumas, Fokus Tingkatkan Kompetensi Bengkel Independen

Rabu, 29 Juli 2026 | 23.22 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
      Download Aplikasi JawaPos.com
      Download PlaystoreDownload Appstore