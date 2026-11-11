Perluas Jaringan di Jawa Tengah, Buka Gerai Spooring Baru di Jalan Pahlawan Kota Magelang

JawaPos.com - Setiawan Spooring membuka cabang ke-15 di Jalan Pahlawan, Kota Magelang. Gerai tersebut menjadi lokasi kedua perusahaan penyedia layanan otomotif itu di Magelang, setelah sebelumnya beroperasi di Jalan Urip Sumoharjo, Wates, Kecamatan Magelang Utara, ANTARA.

Pimpinan Setiawan Spooring, Andy Setiawan, mengatakan pembukaan cabang baru tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan di wilayah Magelang dan sekitarnya.

"Penambahan lokasi baru ini menjadi langkah perusahaan dalam memperkuat jangkauan pelayanan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat terhadap produk ban dan layanan perawatan kendaraan yang semakin beragam," kata Andy.

Cabang terbaru ini menyediakan penjualan ban mobil, layanan spooring dan balancing, serta penjualan dan penggantian oli mesin. Dengan penambahan layanan tersebut, pelanggan dapat memenuhi sejumlah kebutuhan perawatan kendaraan di satu lokasi.

Andy menjelaskan, spooring atau penyelarasan geometri roda menjadi salah satu layanan yang dikembangkan perusahaan. Proses tersebut berperan menjaga kestabilan kemudi, kenyamanan berkendara, serta membantu mencegah keausan ban yang tidak merata.

"Melalui dukungan peralatan modern dan teknisi terlatih, kami berupaya mempertahankan standar kualitas pengerjaan yang konsisten di seluruh jaringan cabangnya," terangnya.

Menurut Andy, pengembangan jaringan perusahaan tidak hanya berfokus pada penambahan cabang, tetapi juga peningkatan kemampuan teknis karyawan.