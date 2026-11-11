3 Rekomendasi Mobil Bekas, Irit dan Terjangkau di Bawah Rp 150 Juta

JawaPos.com - Perubahan kondisi ekonomi membuat konsumen semakin selektif dalam membeli kendaraan. Tak hanya mempertimbangkan harga, calon pembeli kini juga memperhatikan konsumsi bahan bakar, biaya perawatan, hingga kenyamanan untuk menunjang mobilitas sehari-hari.

Berdasarkan data Bank Indonesia, rata-rata Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) pada kuartal III 2026 mengalami penurunan 3,9 persen dibandingkan kuartal sebelumnya.

Indeks tersebut disusun berdasarkan survei bulanan yang mencakup tiga aspek, yakni penghasilan saat ini, ketersediaan lapangan kerja, serta pembelian barang tahan lama.

Kondisi ini membuat perencanaan finansial menjadi semakin penting, termasuk ketika memutuskan membeli kendaraan.

Melihat kebutuhan tersebut, OLX merangkum sejumlah rekomendasi mobil bekas yang bisa menjadi pilihan konsumen dengan anggaran terbatas, tanpa mengesampingkan fungsi dan kenyamanan.

Berikut tiga model yang bisa dipertimbangkan. 1. Suzuki Karimun Wagon R

Suzuki Karimun Wagon R bisa menjadi pilihan bagi konsumen yang membutuhkan mobil kompak untuk aktivitas harian. Di pasar mobil bekas, model ini ditawarkan dengan harga mulai kisaran Rp 70 jutaan.

Keunggulannya terletak pada konsumsi bahan bakar yang relatif irit, pilihan transmisi otomatis, serta kabin lega berkat desain atap tinggi.

Dimensinya yang kompak juga memudahkan pengemudi ketika bermanuver di jalan perkotaan maupun mencari ruang parkir.

2. Toyota Vios

Bagi konsumen yang menginginkan sedan dengan harga di bawah Rp 100 juta, Toyota Vios bisa masuk dalam daftar pertimbangan.

Model ini dikenal memiliki karakter mesin yang tangguh dan durabilitas baik untuk penggunaan jangka panjang. Biaya perawatannya juga relatif terjangkau dengan dukungan jaringan bengkel dan ketersediaan suku cadang Toyota.

Toyota Vios cocok bagi konsumen yang membutuhkan kendaraan harian dengan kenyamanan khas sedan.

3. Honda Civic FD

Untuk konsumen yang menginginkan sedan dengan tampilan lebih sporty, Honda Civic FD bisa menjadi alternatif.

Dengan kisaran harga Rp 130 jutaan, generasi Civic ini masih memiliki daya tarik melalui desain eksterior yang khas dan konsep dashboard bertingkat.

Selain tampilannya, Civic FD juga menawarkan karakter berkendara yang berbeda dibandingkan sedan kompak. Namun, calon pembeli tetap perlu memperhatikan kondisi mesin, transmisi, kaki-kaki, dan riwayat perawatan sebelum membeli.

Pentingnya Cek Harga Sebelum Transaksi

Selain mempertimbangkan harga pembelian, konsumen juga perlu memahami nilai pasar kendaraan agar tidak salah mengambil keputusan.

Bagi pemilik mobil yang ingin menjual atau melakukan tukar tambah, OLX menyediakan fitur Cek Harga Mobil untuk membantu mengetahui estimasi harga pasar sebelum memasang iklan maupun melakukan transaksi.

Direktur OLX, Agung Iskandar, mengatakan keputusan membeli kendaraan sebaiknya tidak hanya didasarkan pada harga murah, tetapi juga harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial.

“Smart buying bukan hanya soal mendapatkan harga yang lebih terjangkau, tetapi juga memastikan kendaraan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial,” ujar Agung, Rabu (11/11/2026).

Untuk mendukung kebutuhan konsumen, OLXmobbi turut berpartisipasi dalam Astra Auto Fest (AAF) 2026 yang berlangsung pada 13–15 November 2026.

Melalui layanan trade-in OLXmobbi, pengunjung berkesempatan mendapatkan cashback hingga Rp 19 juta.

Sementara itu, konsumen yang ingin membeli mobil bekas bisa memanfaatkan penawaran cicilan mulai Rp 1 jutaan per bulan, diskon hingga Rp 25 juta, serta cashback Rp 1,5 juta dari ACC dan TAF.