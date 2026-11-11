3 Rekomendasi Mobil Bekas, Irit dan Terjangkau di Bawah Rp 150 Juta

JawaPos.com - Perubahan kondisi ekonomi membuat konsumen semakin selektif dalam membeli kendaraan. Tak hanya mempertimbangkan harga, calon pembeli kini juga memperhatikan konsumsi bahan bakar, biaya perawatan, hingga kenyamanan untuk menunjang mobilitas sehari-hari.

Berdasarkan data Bank Indonesia, rata-rata Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) pada kuartal III 2026 mengalami penurunan 3,9 persen dibandingkan kuartal sebelumnya.

Indeks tersebut disusun berdasarkan survei bulanan yang mencakup tiga aspek, yakni penghasilan saat ini, ketersediaan lapangan kerja, serta pembelian barang tahan lama.

Kondisi ini membuat perencanaan finansial menjadi semakin penting, termasuk ketika memutuskan membeli kendaraan.

Melihat kebutuhan tersebut, OLX merangkum sejumlah rekomendasi mobil bekas yang bisa menjadi pilihan konsumen dengan anggaran terbatas, tanpa mengesampingkan fungsi dan kenyamanan.

Berikut tiga model yang bisa dipertimbangkan. 1. Suzuki Karimun Wagon R

Suzuki Karimun Wagon R bisa menjadi pilihan bagi konsumen yang membutuhkan mobil kompak untuk aktivitas harian. Di pasar mobil bekas, model ini ditawarkan dengan harga mulai kisaran Rp 70 jutaan.

Keunggulannya terletak pada konsumsi bahan bakar yang relatif irit, pilihan transmisi otomatis, serta kabin lega berkat desain atap tinggi.

Dimensinya yang kompak juga memudahkan pengemudi ketika bermanuver di jalan perkotaan maupun mencari ruang parkir.