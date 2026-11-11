10 Besar Penjualan Mobil Terlaris Oktober 2026: Hanya Dua Brand Tiongkok yang Masuk Daftar

JawaPos.com - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) telah merilis data penjualan mobil pada Oktober 2026. Menariknya, hanya ada dua nama brand asal Tiongkok yakni BYD dan Jaecoo.

Adapun BYD berada pada posisi 3 brand otomotif terlaris pada Oktober 2026 dengan penjualan 6.639 unit. Hasil ini tampak meningkat dari penjualan bulan lalu dengan angka 6.031 unit.

Sementara itu, Jaecoo berada pada posisi 8 dengan penjualan 3.514 unit. Angka ini mengalami sedikit kenaikan dari bulan lalu yang mencapai angka 3.400 unit.

Meski begitu, posisi teratas masih ditempati Toyota dan Daihatsu. Toyota meraih penjualan 23 551 unit sedangkan Daihatsu 10.772 unit. Keduanya memiliki angka penjualan yang berbeda jauh dari para pesaingnya.

Pada posisi tiga tentunya milik BYD yang sekaligus menjadikannya sebagai brand otomotif asal Tiongkok terlaris di Indonesia.

Posisi empat dan lima kembali ditempati brand Jepang yakni Suzuki dengan penjualan 6.104 unit dan Mitsubishi Fuso 5.145 unit.

Selanjutnya, terdapat Mitsubishi Motors yang berada pada posisi enam dengan angka 3.739 unit. Selanjutnya ada nama Hino dengan penjualan 3.536 unit.

Posisi 8 kembali dengan brand otomotif Tiongkok yakni Jaecoo dengan penjualan 3.514 unit. Honda harus puas berada di posisi 9 dengan penjualan 3.478 unit. Pada posisi 10 terdapat nama Isuzu dengan total penjualan 3.119 unit.