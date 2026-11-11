Tertangkap Kamera, Mobil Diduga VinFast Limo Green Facelift Sedang Uji Jalan, Ada Dudukan Lampu Taxi

JawaPos.com - Sebuah mobil berbalut kamuflase minimalis tertangkap kamera saat menjalani pengujian jalan di Indonesia. Kendaraan berkelir putih tersebut diduga merupakan VinFast Limo Green facelift, model MPV listrik yang selama ini dikenal menyasar kebutuhan armada taksi dan transportasi komersial.

Dari foto yang beredar, mobil tersebut terlihat menggunakan sejumlah bagian eksterior berwarna hitam, termasuk pelek baja tanpa penutup dekoratif. Namun, bagian yang paling menarik perhatian justru terlihat di atas atap kendaraan.

Terdapat sebuah dudukan atau rangka tambahan yang bentuknya menyerupai penyangga tulisan taksi. Komponen tersebut memunculkan dugaan bahwa kendaraan ini tengah dipersiapkan untuk kebutuhan operasional armada transportasi.

Meski demikian, belum ada informasi resmi mengenai identitas kendaraan maupun tujuan pengujian tersebut.

Diduga Ada Perubahan pada Eksterior

Jika benar merupakan VinFast Limo Green facelift, kemunculan mobil ini bisa menjadi indikasi adanya pengembangan terhadap model yang ditujukan untuk pasar kendaraan komersial.

Dari foto, bagian depan kendaraan memperlihatkan desain lampu utama yang ramping, bumper dengan aksen hitam, serta grille bawah berukuran cukup besar.

Sementara itu, penggunaan pelek baja berwarna hitam menguatkan kesan kendaraan yang mengutamakan fungsi operasional dibandingkan tampilan dekoratif.

Namun, belum dapat dipastikan apakah desain tersebut merupakan bagian dari pembaruan facelift atau hanya konfigurasi khusus untuk kendaraan pengujian.

Dudukan Taksi Jadi Petunjuk Menarik

Hal lain yang menarik adalah keberadaan dudukan tambahan di bagian atap. Bentuknya menyerupai konstruksi penyangga papan atau lampu identitas taksi yang umumnya dipasang pada kendaraan armada.

Jika dugaan tersebut benar, kendaraan ini kemungkinan tengah menjalani pengujian untuk kebutuhan transportasi komersial.

Tampilan belakang mobil yang diduga VinFast Limo Green Facelift. (Dony/JawaPos.com)

VinFast sendiri memiliki Limo Green sebagai MPV listrik yang dikembangkan untuk mendukung kebutuhan mobilitas penumpang dan layanan transportasi.

Kehadiran unit yang diduga mengalami penyegaran ini tentu menarik untuk dicermati, terutama di tengah perkembangan pasar kendaraan listrik untuk armada taksi di Indonesia.