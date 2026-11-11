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Penulis: Dony Lesmana Eko Putra
Rabu, 11 November 2026 | 17.54 WIB

Tertangkap Kamera, Mobil Diduga VinFast Limo Green Facelift Sedang Uji Jalan, Ada Dudukan Lampu Taxi

Mobil yang diduga VinFast Limo Green Facelift sedang melakukan uji jalan raya. (Dony/JawaPos.com) - Image

Mobil yang diduga VinFast Limo Green Facelift sedang melakukan uji jalan raya. (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com - Sebuah mobil berbalut kamuflase minimalis tertangkap kamera saat menjalani pengujian jalan di Indonesia. Kendaraan berkelir putih tersebut diduga merupakan VinFast Limo Green facelift, model MPV listrik yang selama ini dikenal menyasar kebutuhan armada taksi dan transportasi komersial.

Dari foto yang beredar, mobil tersebut terlihat menggunakan sejumlah bagian eksterior berwarna hitam, termasuk pelek baja tanpa penutup dekoratif. Namun, bagian yang paling menarik perhatian justru terlihat di atas atap kendaraan.

Terdapat sebuah dudukan atau rangka tambahan yang bentuknya menyerupai penyangga tulisan taksi. Komponen tersebut memunculkan dugaan bahwa kendaraan ini tengah dipersiapkan untuk kebutuhan operasional armada transportasi.

Meski demikian, belum ada informasi resmi mengenai identitas kendaraan maupun tujuan pengujian tersebut.

Diduga Ada Perubahan pada Eksterior

Jika benar merupakan VinFast Limo Green facelift, kemunculan mobil ini bisa menjadi indikasi adanya pengembangan terhadap model yang ditujukan untuk pasar kendaraan komersial.

Dari foto, bagian depan kendaraan memperlihatkan desain lampu utama yang ramping, bumper dengan aksen hitam, serta grille bawah berukuran cukup besar.

Sementara itu, penggunaan pelek baja berwarna hitam menguatkan kesan kendaraan yang mengutamakan fungsi operasional dibandingkan tampilan dekoratif.

Namun, belum dapat dipastikan apakah desain tersebut merupakan bagian dari pembaruan facelift atau hanya konfigurasi khusus untuk kendaraan pengujian.

Dudukan Taksi Jadi Petunjuk Menarik

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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