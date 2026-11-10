Mazda Drive: Mission Is Possible, Adu Kenyamanan CX-5 dan CX-30 Lewat Tantangan Kreatif

JawaPos.com - PT Eurokars Motor Indonesia (EMI), distributor resmi Mazda di Indonesia, menggelar program media test drive bertajuk Mazda Drive: Mission Is Possible pada 10–12 November 2026.

Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada awak media untuk merasakan langsung karakter The All-New Mazda CX-5 dan The New Mazda CX-30 melalui pengalaman berkendara yang dikemas dengan berbagai tantangan kreatif.

Mengusung tema Driving Experience Meets Creative Challenges, kegiatan ini tidak sekadar mengajak peserta menguji kemampuan kendaraan di jalan raya.

Mazda juga menghadirkan sejumlah aktivitas interaktif untuk mengeksplorasi kenyamanan, desain, teknologi, hingga kepraktisan kedua SUV tersebut.

Selama perjalanan, peserta diajak menjelajahi kawasan perkotaan sekaligus mengenal karakter masing-masing model dalam berbagai situasi berkendara sehari-hari.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya Mazda memperkenalkan filosofi Jinba-Ittai, yakni keselarasan antara pengemudi dan kendaraan. Filosofi tersebut diterapkan melalui pendekatan human-centric yang mengutamakan kenyamanan, ergonomi, teknologi, dan karakter pengendalian.

Chief Operating Officer PT Eurokars Motor Indonesia, Ricky Thio, mengatakan pengalaman berkendara Mazda tidak hanya mengandalkan performa, tetapi juga bagaimana setiap elemen kendaraan mampu memberikan kenyamanan dan kepercayaan diri.

"Melalui CX-5 dan CX-30, Mazda menawarkan dua karakter SUV berbeda dengan tetap mempertahankan kualitas pengerjaan dan pengalaman berkendara khas merek asal Jepang tersebut," ujarnya, Selasa (10/11/2026).

Dua SUV dengan Karakter Berbeda The All-New Mazda CX-5, Fokus pada Kenyamanan

Sebagai generasi ketiga, The All-New Mazda CX-5 mendapatkan sejumlah pembaruan, terutama pada desain, ruang kabin, teknologi, dan kenyamanan berkendara.

SUV ini memiliki tampilan eksterior lebih tegas dengan pembaruan Signature Wing. Dimensi bodi yang lebih besar juga memberikan ruang kabin lebih lapang bagi pengemudi dan penumpang.

Bagian interior mendapatkan penyempurnaan melalui penggunaan material berkualitas, desain dasbor horizontal, serta sistem kontrol yang lebih intuitif.

Dari sisi teknologi, CX-5 terbaru dibekali layar sentuh 12,9 inci, digital instrument cluster 10,25 inci, Active Driving Display, dan Capacitive Steering Commander Control.

Kenyamanan berkendara turut ditingkatkan melalui penyempurnaan Ride Comfort dan NVH (Noise, Vibration, and Harshness) untuk mengurangi suara serta getaran dari luar kendaraan.

Jantung pacunya menggunakan mesin SKYACTIV-G 2.5L yang menghasilkan tenaga 179 PS dan torsi 240 Nm.

Untuk keselamatan, tersedia teknologi Mazda i-Activsense, seperti Blind Spot Monitoring (BSM), Front Cross Traffic Alert (FCTA), Smart Brake Support (SBS), dan Mazda Radar Cruise Control (MRCC).

CX-5 juga dilengkapi kamera 360° View Monitor dengan Underfloor See-Through View untuk membantu pengemudi memantau kondisi di sekitar kendaraan.

Di Indonesia, The All-New Mazda CX-5 ditawarkan dalam dua pilihan, yakni Sport Edition seharga Rp599 juta dan Kuro Edition Rp689,9 juta.

The New Mazda CX-30, SUV Premium Rakitan Indonesia

Berbeda dengan CX-5, The New Mazda CX-30 hadir sebagai compact crossover SUV yang mengutamakan desain elegan, kenyamanan, dan kepraktisan.

Model ini juga memiliki catatan tersendiri bagi Mazda di Indonesia karena menjadi kendaraan pertama Mazda yang dirakit secara lokal melalui skema Completely Knocked Down (CKD).

Meski dirakit di Indonesia, CX-30 tetap mengacu pada Mazda Global Manufacturing Standards dengan mempertahankan tiga standar utama, yaitu Same Craftsmanship, Same Engineering, dan Same Driving DNA.

Dari sisi desain, CX-30 mengusung filosofi KODO Design dengan proporsi bodi dinamis dan permainan lekukan yang memperkuat kesan premium.

Interiornya dirancang menggunakan pendekatan Human-Centric Interior Design.

Desain jok mengikuti lekuk alami tulang belakang untuk mendukung posisi duduk yang lebih natural dan mengurangi potensi kelelahan selama perjalanan.

Kenyamanan kabin juga didukung sistem audio BOSE dengan 12 speaker dan kapasitas bagasi hingga 430 liter.

Untuk pengendalian, CX-30 mengandalkan teknologi SKYACTIV-Vehicle Architecture dan G-Vectoring Control Plus (GVC Plus), yang membantu menghasilkan pergerakan kendaraan lebih halus dan stabil.

Sementara fitur keselamatannya mencakup tujuh airbags dan teknologi Mazda i-Activsense, termasuk Smart Brake Support (SBS), Adaptive LED Headlights (ALH), Blind Spot Monitoring (BSM), Rear Cross Traffic Alert (RCTA), serta Mazda Radar Cruise Control (MRCC).

The New Mazda CX-30 rakitan Indonesia dipasarkan dengan harga OTR Jakarta Rp499 juta.

Driving Experience Meets Creative Challenges

Tidak hanya menguji kendaraan, Mazda Drive: Mission Is Possible juga menghadirkan sejumlah tantangan untuk mengasah ketepatan, kreativitas, dan kemampuan peserta dalam mengeksplorasi produk.

Beberapa tantangan yang diberikan antara lain Closest Arrival Time Challenge, yakni menguji ketepatan peserta mencapai lokasi sesuai waktu yang ditentukan.

Ada pula Mandatory Photo Challenge yang mengharuskan peserta mengabadikan CX-5 dan CX-30 dengan latar ikon atau landmark di sepanjang perjalanan.

Sementara itu, Baggage Fit Challenge mengajak peserta mengeksplorasi kapasitas penyimpanan CX-5.

Peserta ditantang menata barang di area bagasi dan baris kedua secara efisien, rapi, serta tetap memperhatikan keamanan dan visibilitas pengemudi.

Head of Marketing & Communications PT Eurokars Motor Indonesia, Viya Arsawireja, menjelaskan bahwa pengalaman langsung menjadi salah satu cara terbaik untuk mengenal karakter kendaraan Mazda.

Karena itu, kegiatan ini dirancang sebagai pengalaman interaktif yang memberikan kesempatan kepada media untuk mengeksplorasi produk sekaligus menghasilkan konten kreatif.

Mazda Hadir di Gaikindo Auto Week 2026

Setelah program media test drive, masyarakat juga berkesempatan melihat lebih dekat The All-New Mazda CX-5 dan The New Mazda CX-30 di ajang Gaikindo Auto Week (GAW) 2026.

Pameran tersebut dijadwalkan berlangsung pada 20–29 November 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang.

Mazda akan menghadirkan kedua model tersebut di area display. Pengunjung juga dapat mencoba langsung karakter berkendaranya melalui fasilitas test drive yang tersedia selama pameran.