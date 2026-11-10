Mazda Drive: Mission Is Possible, Adu Kenyamanan CX-5 dan CX-30 Lewat Tantangan Kreatif

JawaPos.com - PT Eurokars Motor Indonesia (EMI), distributor resmi Mazda di Indonesia, menggelar program media test drive bertajuk Mazda Drive: Mission Is Possible pada 10–12 November 2026.

Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada awak media untuk merasakan langsung karakter The All-New Mazda CX-5 dan The New Mazda CX-30 melalui pengalaman berkendara yang dikemas dengan berbagai tantangan kreatif.

Mengusung tema Driving Experience Meets Creative Challenges, kegiatan ini tidak sekadar mengajak peserta menguji kemampuan kendaraan di jalan raya.

Mazda juga menghadirkan sejumlah aktivitas interaktif untuk mengeksplorasi kenyamanan, desain, teknologi, hingga kepraktisan kedua SUV tersebut.

Selama perjalanan, peserta diajak menjelajahi kawasan perkotaan sekaligus mengenal karakter masing-masing model dalam berbagai situasi berkendara sehari-hari.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya Mazda memperkenalkan filosofi Jinba-Ittai, yakni keselarasan antara pengemudi dan kendaraan. Filosofi tersebut diterapkan melalui pendekatan human-centric yang mengutamakan kenyamanan, ergonomi, teknologi, dan karakter pengendalian.

Chief Operating Officer PT Eurokars Motor Indonesia, Ricky Thio, mengatakan pengalaman berkendara Mazda tidak hanya mengandalkan performa, tetapi juga bagaimana setiap elemen kendaraan mampu memberikan kenyamanan dan kepercayaan diri.

"Melalui CX-5 dan CX-30, Mazda menawarkan dua karakter SUV berbeda dengan tetap mempertahankan kualitas pengerjaan dan pengalaman berkendara khas merek asal Jepang tersebut," ujarnya, Selasa (10/11/2026).

Dua SUV dengan Karakter Berbeda The All-New Mazda CX-5, Fokus pada Kenyamanan