Honda meraih tiga penghargaan di ASEAN NCAP Grand Prix Awards 2026. Honda Accord generasi ke-11 mend

JawaPos.com - Honda meraih tiga penghargaan dalam ajang ASEAN NCAP Grand Prix Awards 2026 yang digelar di Malaysia. Salah satu pencapaian datang dari Honda Accord generasi ke-11 yang mendapat dua penghargaan atas performa keselamatannya.

Honda Accord model tahun 2024 meraih penghargaan Best Safety Performance in Child Occupant Protection (COP) dan Best Safety Performance in Motorcyclist Safety (MS).

Penghargaan tersebut diberikan atas kemampuan kendaraan dalam melindungi penumpang anak-anak serta mendukung keselamatan pengguna jalan lain, termasuk pengendara sepeda motor.

Dalam pengujian ASEAN NCAP, Honda Accord Hybrid RS spesifikasi Thailand mencatat skor keseluruhan 92,44 dari 100 poin.

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Model ini juga memperoleh nilai 45,25 dari 51 poin untuk kategori perlindungan penumpang anak dan 14 dari 16 poin untuk kategori keselamatan pengendara sepeda motor.

Pencapaian tersebut didukung teknologi keselamatan Honda SENSING yang memiliki sejumlah fitur untuk membantu pengemudi mendeteksi potensi bahaya dan mengurangi risiko kecelakaan.

Honda Raih Penghargaan Keselamatan Terbanyak

Selain dua penghargaan untuk Accord, Honda juga menerima Excellence Award – Most 5-Star Ratings 2021–2025.

Penghargaan ini diberikan atas pencapaian Honda dalam memperoleh peringkat keselamatan bintang lima terbanyak melalui sejumlah model selama periode 2021 hingga 2025.

Beberapa model yang masuk dalam pencapaian tersebut antara lain Honda Civic, HR-V, BR-V, WR-V, CR-V, dan Accord.

Sales and Marketing Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy, mengatakan keselamatan menjadi salah satu fokus utama Honda dalam mengembangkan kendaraan.

"Kendaraan tidak hanya harus menawarkan kenyamanan dan pengalaman berkendara yang menyenangkan, tetapi juga memberikan perlindungan bagi seluruh penumpang dan pengguna jalan," kata Yusak Billy dalam pernyataanya, Selasa (10/11/2026) di Jakarta.

Komitmen tersebut sejalan dengan filosofi global Honda, yaitu Safety for Everyone. Honda bahkan menargetkan nol fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dan mobil Honda secara global pada 2050.

Keselamatan Jadi Fokus Pengembangan Honda

Honda menyebut pengembangan teknologi keselamatan dilakukan dengan menempatkan manusia sebagai pusat inovasi.

Pendekatan tersebut juga diterapkan melalui filosofi Man Maximum, Machine Minimum (M/M Principle), yaitu mengoptimalkan ruang dan penempatan komponen kendaraan untuk meningkatkan kenyamanan serta kemudahan penggunaan.

Selain itu, filosofi Joy of Driving menjadi bagian dari pengembangan kendaraan Honda agar mampu memberikan pengalaman berkendara yang nyaman, mudah dikendalikan, dan aman.

Upaya tersebut diterapkan pada berbagai lini kendaraan Honda, mulai dari model bermesin bensin (ICE), hybrid, hingga kendaraan listrik.

Sebagai informasi, ASEAN NCAP merupakan lembaga penilaian keselamatan kendaraan untuk kawasan Asia Tenggara.

Program ini bertujuan meningkatkan standar keselamatan kendaraan sekaligus memberikan informasi kepada konsumen mengenai tingkat perlindungan kendaraan.