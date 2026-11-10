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Penulis: Dony Lesmana Eko Putra
Rabu, 11 November 2026 | 00.20 WIB

Honda meraih tiga penghargaan di ASEAN NCAP Grand Prix Awards 2026. Honda Accord generasi ke-11 mend

Honda Accord dengan teknologi hybrid. (Foto: Agfi) - Image

Honda Accord dengan teknologi hybrid. (Foto: Agfi)

JawaPos.com -  Honda meraih tiga penghargaan dalam ajang ASEAN NCAP Grand Prix Awards 2026 yang digelar di Malaysia. Salah satu pencapaian datang dari Honda Accord generasi ke-11 yang mendapat dua penghargaan atas performa keselamatannya.

Honda Accord model tahun 2024 meraih penghargaan Best Safety Performance in Child Occupant Protection (COP) dan Best Safety Performance in Motorcyclist Safety (MS).

Penghargaan tersebut diberikan atas kemampuan kendaraan dalam melindungi penumpang anak-anak serta mendukung keselamatan pengguna jalan lain, termasuk pengendara sepeda motor.

Dalam pengujian ASEAN NCAP, Honda Accord Hybrid RS spesifikasi Thailand mencatat skor keseluruhan 92,44 dari 100 poin.

Model ini juga memperoleh nilai 45,25 dari 51 poin untuk kategori perlindungan penumpang anak dan 14 dari 16 poin untuk kategori keselamatan pengendara sepeda motor.

Pencapaian tersebut didukung teknologi keselamatan Honda SENSING yang memiliki sejumlah fitur untuk membantu pengemudi mendeteksi potensi bahaya dan mengurangi risiko kecelakaan.

Honda Raih Penghargaan Keselamatan Terbanyak

Selain dua penghargaan untuk Accord, Honda juga menerima Excellence Award – Most 5-Star Ratings 2021–2025.

Penghargaan ini diberikan atas pencapaian Honda dalam memperoleh peringkat keselamatan bintang lima terbanyak melalui sejumlah model selama periode 2021 hingga 2025.

Beberapa model yang masuk dalam pencapaian tersebut antara lain Honda Civic, HR-V, BR-V, WR-V, CR-V, dan Accord.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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