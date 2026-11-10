Honda meraih tiga penghargaan di ASEAN NCAP Grand Prix Awards 2026. Honda Accord generasi ke-11 mend

Honda Accord dengan teknologi hybrid. (Foto: Agfi)
JawaPos.com - Honda meraih tiga penghargaan dalam ajang ASEAN NCAP Grand Prix Awards 2026 yang digelar di Malaysia. Salah satu pencapaian datang dari Honda Accord generasi ke-11 yang mendapat dua penghargaan atas performa keselamatannya.
Honda Accord model tahun 2024 meraih penghargaan Best Safety Performance in Child Occupant Protection (COP) dan Best Safety Performance in Motorcyclist Safety (MS).
Penghargaan tersebut diberikan atas kemampuan kendaraan dalam melindungi penumpang anak-anak serta mendukung keselamatan pengguna jalan lain, termasuk pengendara sepeda motor.
Dalam pengujian ASEAN NCAP, Honda Accord Hybrid RS spesifikasi Thailand mencatat skor keseluruhan 92,44 dari 100 poin.
Baca Juga:Destinator Jadi Bintang Penjualan Sekaligus Raih 5 Bintang ASEAN NCAP Soal Fitur Keselamatan
Model ini juga memperoleh nilai 45,25 dari 51 poin untuk kategori perlindungan penumpang anak dan 14 dari 16 poin untuk kategori keselamatan pengendara sepeda motor.
Pencapaian tersebut didukung teknologi keselamatan Honda SENSING yang memiliki sejumlah fitur untuk membantu pengemudi mendeteksi potensi bahaya dan mengurangi risiko kecelakaan.
Honda Raih Penghargaan Keselamatan Terbanyak
Selain dua penghargaan untuk Accord, Honda juga menerima Excellence Award – Most 5-Star Ratings 2021–2025.
Penghargaan ini diberikan atas pencapaian Honda dalam memperoleh peringkat keselamatan bintang lima terbanyak melalui sejumlah model selama periode 2021 hingga 2025.
Beberapa model yang masuk dalam pencapaian tersebut antara lain Honda Civic, HR-V, BR-V, WR-V, CR-V, dan Accord.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022