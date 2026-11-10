Ada Potensi Masalah Pengelasan, Chery Recall Omoda 5 Varian Z dan RZ di Indonesia

JawaPos.com - Chery Indonesia menggelar program recall preventif untuk SUV Omoda 5 varian Z dan RZ bermesin bensin (ICE) dengan nomor rangka tertentu.

Langkah ini dilakukan untuk memeriksa komponen suspensi belakang dan menggantinya apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Program tersebut merupakan tindak lanjut evaluasi teknis bersama Chery Global terkait potensi masalah pada proses pengelasan komponen sumbu roda belakang (rear axle beam).

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Omoda 5 di luar Indonesia, ditemukan potensi ketidaksesuaian pengelasan yang dalam kondisi tertentu dapat memengaruhi kekuatan sambungan dan kendali kendaraan.

Meski belum menerima laporan insiden terkait komponen tersebut dari konsumen di Indonesia, Chery tetap mengambil langkah pencegahan untuk memastikan keselamatan pengguna.

Vice Director Chery Business Unit, Budi Darmawan Jantania, mengatakan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kepercayaan konsumen.

Menurutnya, komitmen Chery tidak hanya berfokus pada kualitas produk, tetapi juga layanan purnajual setelah kendaraan digunakan konsumen.

Cara Cek Recall OMODA 5

Chery Indonesia menyediakan fasilitas pengecekan nomor rangka atau Vehicle Identification Number (VIN) melalui situs resmi perusahaan.

Pemilik Omoda 5 dapat mengakses laman resmi Cheri Indonesia. Lalu nomor rangka kendaraan dapat ditemukan pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Melalui pengecekan tersebut, konsumen bisa mengetahui apakah kendaraannya termasuk dalam program recall.

Jika kendaraan masuk dalam daftar, pemilik dapat menjadwalkan pemeriksaan di bengkel resmi Chery.

Tim teknisi akan memeriksa kondisi komponen suspensi belakang. Apabila ditemukan kebutuhan perbaikan, Chery akan melakukan pembaruan atau penggantian komponen tanpa biaya.

Proses pemeriksaan dan penanganan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua jam, bergantung pada kondisi kendaraan dan hasil pemeriksaan teknis.

Chery juga mulai menghubungi konsumen yang kendaraannya masuk dalam cakupan program untuk membantu proses pemeriksaan.

Pemeriksaan dan Penggantian Komponen Gratis

Program recall ini mencakup Omoda 5 varian Z dan RZ bermesin bensin dengan nomor rangka tertentu. Artinya, tidak seluruh unit Omoda 5 di Indonesia otomatis masuk dalam program tersebut.

Karena itu, konsumen disarankan melakukan pengecekan nomor rangka terlebih dahulu sebelum datang ke bengkel resmi.

Melalui langkah preventif ini, Chery berupaya memastikan kendaraan yang beredar di Indonesia tetap memenuhi standar keselamatan dan kualitas perusahaan.