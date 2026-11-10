Jetour T-Series Unjuk Kemampuan, Ini Fitur T1 dan T2 yang Diuji

JawaPos.com - Kondisi jalan perkotaan tidak selalu mudah dilalui. Selain kemacetan, pengemudi juga harus menghadapi jalan sempit, keterbatasan area parkir, hingga tanjakan.

Untuk menunjukkan kemampuan produknya, Jetour mengajak media menguji langsung T1 dan T2 melalui kegiatan Jetour Dominating Jakarta.

Pengujian dilakukan melalui tiga checkpoint di Jakarta dan sekitarnya. Peserta diajak mencoba berbagai fitur kendaraan, mulai dari kemudahan parkir, kemampuan melewati tanjakan, hingga menghadapi medan yang lebih menantang.

Sebagai informasi, Jetour T1 hadir sebagai SUV dengan karakter Urban Adventure, sedangkan T2 menawarkan karakter Adventure SUV untuk kebutuhan perjalanan yang lebih beragam.

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Brand Manager PT Jetour Sales Indonesia, Arief Sutrisno, mengatakan kedua model tersebut dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan karakter perjalanan berbeda.

"T1 lebih diarahkan untuk mobilitas sehari-hari, sementara T2 menawarkan kemampuan lebih untuk menghadapi berbagai kondisi jalan," saat media tesdrive, Senin (9/11/2026).

Uji Fitur T-Series di Jalan Jakarta Dalam kegiatan tersebut, salah satu tantangan yang diberikan adalah parkir di ruang terbatas. Untuk mendukung aktivitas ini, Jetour T-Series dilengkapi fitur N-Gear Easy Moving yang memungkinkan kendaraan dipindahkan dalam kondisi mesin mati melalui posisi transmisi Netral (N).

Fitur tersebut didukung kamera 540° Surround Vision yang membantu pengemudi melihat kondisi di sekitar kendaraan saat bermanuver.

Ada pula fitur 24-Hour Parking AC yang memungkinkan kabin tetap sejuk ketika kendaraan sedang parkir.

Pada tantangan berikutnya, peserta menguji kemampuan mobil tersebut melewati tanjakan Pasar Senen dan Tanjakan 13 Kuningan, sekaligus bermanuver di jalan sempit.

Kendaraan ini dilengkapi Hill Descent Control (HDC) yang membantu menjaga kecepatan saat melewati jalan menurun hingga 20 km/jam.

Dari sisi konstruksi, bodinya menggunakan 80 persen material high-strength steel dengan torsional rigidity mencapai 31.000 Nm/deg.

Struktur tersebut dirancang untuk meningkatkan kekakuan bodi dan mendukung stabilitas kendaraan.

Pengujian juga dilakukan di Buperta untuk merasakan kemampuan kendaraan di medan yang lebih menantang.

Khusus Jetour T2 ICE, tersedia Crawl Control Mode dengan pilihan Rock dan Sand. Fitur ini membantu mengatur pergerakan kendaraan secara perlahan saat melewati medan tertentu.

Jetour T2 juga memiliki ground clearance 210 mm untuk mendukung kemampuan melintasi jalan tidak rata.

Sementara itu, varian i-DM dibekali fitur Vehicle-to-Load (V2L) berdaya 3,3 kW. Fitur ini memungkinkan kendaraan menjadi sumber listrik untuk perangkat elektronik eksternal, termasuk saat beraktivitas di luar ruang.

Teknologi Hybrid Jetour T1 i-DM dan T2 i-DM Selain mesin bensin atau Internal Combustion Engine (ICE), JETOUR T-Series juga tersedia dengan teknologi Intelligent Dual Mode (i-DM).

Teknologi ini menggabungkan mesin bensin dan motor listrik untuk mendukung efisiensi serta memberikan fleksibilitas penggunaan energi.

Jetour T1 i-DM menggunakan mesin ACTECO 1.5 TGDI Dedicated Hybrid Engine bertenaga 136 PS dan torsi 220 Nm. Mesin tersebut dipadukan dengan satu motor listrik yang menghasilkan tenaga 204 PS dan torsi 310 Nm.

Sistem penggeraknya menggunakan transmisi 1-Speed Dedicated Hybrid Transmission (1DHT) dan baterai LFP berkapasitas 18,4 kWh.

Berdasarkan standar WLTC, T1 i-DM diklaim mampu menempuh jarak hingga 100 km dalam mode listrik dan jarak kombinasi hingga 1.200 km.

Sementara Jetour T2 i-DM mengandalkan mesin ACTECO 1.5 TGDI generasi kelima yang dipadukan dengan dua motor listrik dan transmisi 3-Speed Dedicated Hybrid Transmission (3DHT).

Kombinasi tersebut menghasilkan tenaga gabungan 360 PS dan torsi 610 Nm. Model ini menggunakan baterai CATL LFP berkapasitas 18,4 kWh dengan jarak tempuh listrik hingga 90 km dan jarak kombinasi lebih dari 1.200 km.

Kedua model hybrid tersebut memiliki tiga pilihan mode berkendara, yakni EV Mode, HEV Mode, dan Smart Power Saving.

EV Mode mengutamakan tenaga listrik untuk perjalanan jarak pendek. HEV Mode mengombinasikan mesin bensin dan motor listrik, sedangkan Smart Power Saving mengatur penggunaan energi untuk menjaga ketersediaan daya baterai.

Dilengkapi Fitur Bantuan Berkendara Untuk menunjang kenyamanan dan keselamatan, Jetour T-Series juga dilengkapi Integrated Cruise Assist (ICA), Traffic Jam Assist (TJA), dan Front Departure Alert.

ICA membantu menjaga jarak dengan kendaraan di depan saat melaju di jalan bebas hambatan. TJA membantu mengatur kecepatan dan posisi kendaraan ketika menghadapi kemacetan.

Sementara Front Departure Alert memberikan peringatan ketika kendaraan di depan mulai bergerak setelah berhenti dalam antrean.

Melalui kegiatan ini, Jetour memperkenalkan kemampuan T1 dan T2 dalam menghadapi berbagai kondisi perjalanan.