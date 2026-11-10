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Penulis: Antara
Selasa, 10 November 2026 | 20.27 WIB

Jetour Pantau Perkembangan Kebijakan soal Insentif Mobil Hybrid

Line up Jetour yang dipajang di GIIAS 2026. (Istimewa) - Image

Line up Jetour yang dipajang di GIIAS 2026. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Perusahaan otomotif Jetour Indonesia memantau perkembangan kebijakan pemerintah mengenai pemberian insentif terkait penggunaan mobil hibrida.

Product Training Expert Jetour Sales Indonesia Fatur Farhananda mengatakan bahwa perusahaan pada prinsipnya mendukung penerapan kebijakan mengenai pemberian insentif dalam penggunaan kendaraan elektrifikasi.

"Kalau insentifnya nanti ada dan Jetour bisa berpartisipasi, tentu akan lebih baik buat pelanggan, karena harga mungkin akan menjadi lebih murah," katanya di Jakarta, Senin (9/11).

Sembari menunggu kepastian pemerintah mengenai kebijakan insentif dalam penggunaan mobil hibrida, perusahaan melanjutkan penerapan rencana bisnis yang telah disusun.

"Apakah insentifnya ada atau tidak, sepertinya tidak akan terlalu berpengaruh ke kita," kata Fatur.

"Kalau melihat dari perencanaan dan aktualisasinya, sebetulnya kita masih on track," ia menambahkan.

Menurut Fatur, kinerja penjualan mobil Jetour T1 dan T2 varian mesin pembakaran internal maupun plug-in hybrid electric vehicle sampai saat ini masih sesuai dengan ekspektasi perusahaan.

"Sejauh ini untuk T2 dan T1 secara keseluruhan sesuai ekspektasi dan perencanaan yang sudah dibuat secara internal. Alhamdulillah, respons di pasar juga cukup baik," katanya.

Ia menyampaikan bahwa angka penjualan ritel mobil Jetour di Indonesia mencapai 2.938 unit sepanjang Januari hingga Oktober 2026. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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