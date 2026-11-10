Omoda & Jaecoo Gaspol Ekspansi, Dealer 3S Pertama Gandeng Asco Hadir di Bekasi

JawaPos.com - Perluasan jaringan dealer menjadi salah satu strategi jenama tersebut memperkuat penetrasi pasar otomotif Indonesia. Kali ini, keduanya menggandeng Asco Automotive dengan membuka dealer pertama di Bekasi Timur, Jawa Barat.

Dealer baru di Bekasi Timur tersebut berlokasi di Jalan Raya Diponegoro No. 49, Bekasi Timur, dealer ini mengusung konsep layanan terpadu 3S (Sales, Service, Spare Parts).

Fasilitasnya berdiri di atas lahan seluas 1.388 meter persegi dengan luas bangunan 1.360 meter persegi. Dealer tersebut memiliki delapan service bay dan lima unit display untuk menampilkan berbagai model Omoda & Jaeco.

Sejumlah kendaraan yang dipajang antara lain Jaecoo J5 EV, J7 SHS-P, J8 SHS-P ARDIS, serta Omoda O4.

Business Unit Director Omoda & Jaeco Indonesia, Jim Ma, mengatakan pembukaan dealer ini menjadi bagian dari strategi perusahaan memperluas jaringan penjualan di Tanah Air.

Menurutnya, perusahaan menargetkan memiliki 80 dealer di seluruh Indonesia hingga akhir 2026.

"Kami optimistis dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Kami menargetkan 80 dealer di seluruh Indonesia hingga akhir 2026, dan kemitraan dengan Asco menjadi salah satu langkah penting untuk mencapai target tersebut," ujar Jim Ma.

Ekspansi jaringan dealer tersebut sejalan dengan perkembangan bisnis Jaecoo di pasar kendaraan elektrifikasi nasional.

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Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, Jaecoo mengklaim berhasil mempertahankan posisi sebagai merek EV nomor satu di Indonesia. Pencapaian tersebut didukung penerimaan pasar terhadap Jaecoo J5 EV.

Model ini mengusung karakter SUV dengan desain tangguh, performa bertenaga, serta fungsionalitas untuk menunjang kebutuhan mobilitas sehari-hari.

Sementara itu, Omoda memperluas pilihan produknya melalui kehadiran Omoda O4. Model tersebut membawa desain futuristis dengan garis bodi dinamis dan tampilan eksterior yang lebih progresif.

Kehadiran kedua model tersebut melengkapi portofolio produk Omoda & Jaeco di Indonesia, sekaligus memberikan alternatif bagi konsumen yang mencari kendaraan dengan karakter dan teknologi berbeda.

Dilengkapi Layanan Servis dan Home Service

Selain fasilitas penjualan, dealer tersebut juga menyiapkan dukungan purna jual. Delapan service bay yang tersedia memiliki kapasitas pelayanan hingga enam kendaraan per hari.

Kapasitas tersebut dapat ditingkatkan mengikuti pertumbuhan jumlah pelanggan melalui penambahan teknisi dan peralatan pendukung.

Konsumen juga bisa memanfaatkan layanan home service untuk kebutuhan perawatan dan perbaikan ringan, diagnosis kendaraan, pembaruan perangkat lunak (software), hingga pemeriksaan umum.

Untuk kondisi darurat, tersedia layanan Asco VIP yang beroperasi selama 24 jam setiap hari.

President Director Asco Automotive, Alvina Atmadja, mengatakan kerja sama dengan Omoda & Jaeco menjadi peluang untuk mengembangkan bisnis otomotif di wilayah Bekasi.

Ia menilai potensi pasar di kawasan tersebut cukup besar, terutama dengan semakin beragamnya pilihan kendaraan elektrifikasi.

Melalui fasilitas 3S dan dukungan layanan purna jual, ASCO berharap dapat memberikan kemudahan bagi konsumen dalam proses pembelian hingga perawatan kendaraan.

Dealer ini melayani konsumen dengan jadwal operasional untuk Showroom: Setiap hari, pukul 08.00–20.00 WIB, Workshop: Senin–Jumat, pukul 08.00–16.00 WIB. sedangkan untuk Workshop: Sabtu, pukul 08.00–13.00 WIB.

Pembukaan dealer di Bekasi Timur menjadi bagian dari langkah Omoda & Jaeco memperluas jaringan di Indonesia.