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Penulis: Dony Lesmana Eko Putra
Selasa, 10 November 2026 | 18.11 WIB

Omoda & Jaecoo Gaspol Ekspansi, Dealer 3S Pertama Gandeng Asco Hadir di Bekasi

Omoda &amp; Jaecoo membuka dealer 3S pertama bersama ASCO di Bekasi Timur. (Istimewa) - Image

Omoda &amp; Jaecoo membuka dealer 3S pertama bersama ASCO di Bekasi Timur. (Istimewa)

JawaPos.com - Perluasan jaringan dealer menjadi salah satu strategi jenama tersebut memperkuat penetrasi pasar otomotif Indonesia. Kali ini, keduanya menggandeng Asco Automotive dengan membuka dealer pertama di Bekasi Timur, Jawa Barat.

Dealer baru di Bekasi Timur tersebut berlokasi di Jalan Raya Diponegoro No. 49, Bekasi Timur, dealer ini mengusung konsep layanan terpadu 3S (Sales, Service, Spare Parts).

Fasilitasnya berdiri di atas lahan seluas 1.388 meter persegi dengan luas bangunan 1.360 meter persegi. Dealer tersebut memiliki delapan service bay dan lima unit display untuk menampilkan berbagai model Omoda & Jaeco.

Sejumlah kendaraan yang dipajang antara lain Jaecoo J5 EV, J7 SHS-P, J8 SHS-P ARDIS, serta Omoda O4.

Business Unit Director Omoda & Jaeco Indonesia, Jim Ma, mengatakan pembukaan dealer ini menjadi bagian dari strategi perusahaan memperluas jaringan penjualan di Tanah Air.

Menurutnya, perusahaan menargetkan memiliki 80 dealer di seluruh Indonesia hingga akhir 2026.

"Kami optimistis dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Kami menargetkan 80 dealer di seluruh Indonesia hingga akhir 2026, dan kemitraan dengan Asco menjadi salah satu langkah penting untuk mencapai target tersebut," ujar Jim Ma.

Ekspansi jaringan dealer tersebut sejalan dengan perkembangan bisnis Jaecoo di pasar kendaraan elektrifikasi nasional.

Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, Jaecoo mengklaim berhasil mempertahankan posisi sebagai merek EV nomor satu di Indonesia. Pencapaian tersebut didukung penerimaan pasar terhadap Jaecoo J5 EV.

Model ini mengusung karakter SUV dengan desain tangguh, performa bertenaga, serta fungsionalitas untuk menunjang kebutuhan mobilitas sehari-hari.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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