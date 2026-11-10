Omoda & Jaecoo Gaspol Ekspansi, Dealer 3S Pertama Gandeng Asco Hadir di Bekasi

Omoda & Jaecoo membuka dealer 3S pertama bersama ASCO di Bekasi Timur. (Istimewa)
JawaPos.com - Perluasan jaringan dealer menjadi salah satu strategi jenama tersebut memperkuat penetrasi pasar otomotif Indonesia. Kali ini, keduanya menggandeng Asco Automotive dengan membuka dealer pertama di Bekasi Timur, Jawa Barat.
Dealer baru di Bekasi Timur tersebut berlokasi di Jalan Raya Diponegoro No. 49, Bekasi Timur, dealer ini mengusung konsep layanan terpadu 3S (Sales, Service, Spare Parts).
Fasilitasnya berdiri di atas lahan seluas 1.388 meter persegi dengan luas bangunan 1.360 meter persegi. Dealer tersebut memiliki delapan service bay dan lima unit display untuk menampilkan berbagai model Omoda & Jaeco.
Sejumlah kendaraan yang dipajang antara lain Jaecoo J5 EV, J7 SHS-P, J8 SHS-P ARDIS, serta Omoda O4.
Business Unit Director Omoda & Jaeco Indonesia, Jim Ma, mengatakan pembukaan dealer ini menjadi bagian dari strategi perusahaan memperluas jaringan penjualan di Tanah Air.
Menurutnya, perusahaan menargetkan memiliki 80 dealer di seluruh Indonesia hingga akhir 2026.
"Kami optimistis dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Kami menargetkan 80 dealer di seluruh Indonesia hingga akhir 2026, dan kemitraan dengan Asco menjadi salah satu langkah penting untuk mencapai target tersebut," ujar Jim Ma.
Ekspansi jaringan dealer tersebut sejalan dengan perkembangan bisnis Jaecoo di pasar kendaraan elektrifikasi nasional.
Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, Jaecoo mengklaim berhasil mempertahankan posisi sebagai merek EV nomor satu di Indonesia. Pencapaian tersebut didukung penerimaan pasar terhadap Jaecoo J5 EV.
Model ini mengusung karakter SUV dengan desain tangguh, performa bertenaga, serta fungsionalitas untuk menunjang kebutuhan mobilitas sehari-hari.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022