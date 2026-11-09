Haka Auto Sudah Punya 24 Dealer BYD dan Danza, Siapkan Ekspansi Baru

JawaPos.com - Jaringan penjualan dan layanan kendaraan listrik BYD dan Danza di Indonesia terus berkembang. Salah satunya melalui PT Bumi Hijau Motor (Haka Auto) yang kini telah mengoperasikan 24 dealership setelah tiga tahun menjalankan bisnis otomotif nasional.

Memasuki usia ketiga pada 9 November 2026, Haka Auto menegaskan komitmennya untuk memperluas jaringan sekaligus meningkatkan kualitas layanan penjualan dan purnajual.

CEO PT Bumi Hijau Motor (Haka Auto), Hariyadi Kaimuddin, mengatakan perusahaan masih menyiapkan sejumlah dealer baru yang ditargetkan mulai beroperasi sebelum akhir 2026.

Saat ini, jaringan Haka Auto mencakup dealer BYD Haka dan Danza Haka. Ekspansi tersebut akan terus dilanjutkan pada tahun berikutnya untuk memperluas akses konsumen terhadap kendaraan elektrifikasi.

Baca Juga:BYD Usut Kecelakaan Atto 1 hingga Patah As Roda di Cengkareng Jakbar

"Memasuki tahun ketiga perjalanan Haka Auto, kami bersyukur melihat berbagai tren positif yang berhasil dicapai. Salah satunya melalui pengembangan jaringan dealership yang terus berkelanjutan. Saat ini, Haka Auto telah memiliki 24 dealership, baik untuk brand BYD Haka maupun Denza Haka," ujar Hariyadi.

Menurutnya, pertumbuhan perusahaan tidak hanya diukur dari jumlah dealer, tetapi juga kemampuan memberikan pengalaman terbaik kepada konsumen.

Perkuat Layanan Penjualan dan Purnajual

Seiring bertambahnya jaringan, Haka Auto juga memberikan perhatian pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Langkah ini dilakukan melalui program pelatihan, sertifikasi, dan kompetisi untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja di setiap dealer.

Pengembangan tersebut mencakup berbagai fungsi pelayanan, mulai dari tenaga penerima konsumen, pengelolaan suku cadang, service advisor, hingga teknisi.

General Manager Marketing, Aftersales & Customer Experience Haka Auto, Muhammad Shobirin, mengatakan kualitas SDM menjadi faktor penting dalam menjaga standar pelayanan di tengah ekspansi bisnis.

"Pertumbuhan jaringan dealer harus diikuti kesiapan tenaga kerja agar konsumen mendapatkan layanan yang konsisten, baik saat membeli kendaraan maupun melakukan perawatan," kata Shobirin.

Salah satu program yang dijalankan adalah BYD Aftersales Skills Contest 2026 Phase Group Dealer HAKA.

Kompetisi tersebut mencakup empat kategori, yakni Customer Relation Officer (CRO), Partman, Service Advisor, dan Technician.

Melalui kegiatan ini, perusahaan ingin mengukur sekaligus meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang berhadapan langsung dengan konsumen.

SDM Haka Auto Raih Penghargaan Nasional

Selain kompetisi internal, Haka Auto juga mencatatkan prestasi melalui dua karyawannya dalam National In-House Trainer League 2026.

Andi Reski Afriana dari Haka Karebosi dan Nila Tri Jayanti dari Haka Pejaten berhasil meraih penghargaan dalam ajang tersebut.

Pencapaian ini menjadi bagian dari upaya perusahaan membangun budaya pembelajaran dan meningkatkan kemampuan SDM, termasuk dalam berbagi pengetahuan di lingkungan kerja.

Shobirin menilai, kompetensi tenaga kerja memiliki peran penting dalam menjaga kepuasan konsumen, terutama ketika jaringan dealer terus bertambah.

Pasalnya, layanan purnajual menjadi salah satu aspek penting dalam kepemilikan kendaraan elektrifikasi. Konsumen membutuhkan tenaga teknis yang kompeten untuk menangani pemeriksaan, perawatan, dan kebutuhan servis kendaraan.

Ekspansi Berlanjut pada 2027

Mengusung tema Celebrating Our Journey, Growing Stronger Together, perayaan tiga tahun Haka Auto menjadi momentum untuk memperkuat strategi bisnis ke depan.

Perusahaan berencana melanjutkan pengembangan jaringan dealer BYD dan Denza sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh cabangnya.

Dengan 24 dealership yang telah beroperasi dan sejumlah lokasi baru yang tengah dipersiapkan, Haka Auto berupaya memperluas jangkauan layanan kendaraan elektrifikasi di Indonesia.