Bukan Sekadar Penghobi Motor, GSrek Indonesia Rangkul Puluhan Komunitas di Gesrek Festival 2026

JawaPos.com - Gesrek Festival 2026 menjadi momentum bagi GSrek Indonesia untuk merayakan 11 tahun perjalanan komunitas sekaligus memperluas jaringan persaudaraan.

Tidak hanya melibatkan komunitas motor, festival ini juga membuka ruang bagi berbagai komunitas untuk berkumpul dan berkolaborasi.

Mengusung tema Welcome to Gesrek City, acara tersebut akan berlangsung pada 13–15 November 2026 di Ecopark dan Ecovention Ancol, Jakarta Utara.

Gesrek Festival pertama kali digelar untuk merayakan satu dekade GSrek Indonesia. Pada penyelenggaraan kedua ini, festival kembali membawa tiga pilar utama, yakni Motorcycle, Music, dan Community.

Ahmad Dipoditiro, Presiden GSrek Indonesia, Senin (9/11/2026) di Jakarta mengatakan perjalanan 11 tahun komunitas ini tidak hanya berkaitan dengan kecintaan terhadap sepeda motor dan petualangan, tetapi juga persaudaraan dan solidaritas.

"Sebelas tahun perjalanan GSrek Indonesia bukan sekadar tentang kecintaan terhadap sepeda motor dan petualangan, tetapi tentang persaudaraan, solidaritas, dan kebersamaan yang terus tumbuh melampaui batas wilayah dan generasi," ujar Dipo, sapaan akrabnya.

Rangkul Komunitas Lintas Minat Didirikan pada 2015, GSrek Indonesia merupakan komunitas penggemar sepeda motor adventure kelas big bike lintas merek yang kini memiliki delapan chapter.

Melalui Gesrek Festival 2026, GSrek ingin mempertemukan lebih banyak komunitas dari berbagai bidang.

Selain otomotif, ada komunitas sepeda, olahraga dan kesehatan, fotografi, kreator konten, penikmat kopi, serta kelompok dengan minat lainnya.

Kehadiran komunitas tersebut memberikan kesempatan bagi para anggotanya untuk memperkenalkan kegiatan dan berbagi pengalaman dengan masyarakat umum.

Dengan begitu, Gesrek Festival tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya sesama penggemar motor, tetapi juga ruang untuk membangun hubungan dan kolaborasi antarkomunitas.

Dipo mengatakan, festival ini diharapkan bisa menjadi wadah yang mempertemukan komunitas otomotif, keluarga, pelaku industri kreatif, dan masyarakat luas.

"Kekuatan komunitas bukan hanya dilihat dari jumlah anggota, tetapi juga dari persaudaraan yang dijaga dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat," kata Dipo.

City Ride Tandai Perayaan 11 Tahun Salah satu agenda utama perayaan 11 tahun GSrek Indonesia dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 14 November 2026, di Mayor Hall Stage.

Kegiatan diawali dengan city ride menuju lokasi festival, kemudian dilanjutkan dengan seremoni anniversary.

Agenda tersebut menjadi kesempatan bagi anggota GSrek Indonesia untuk berkumpul dan mempererat persaudaraan yang telah dibangun selama lebih dari satu dekade.

Bagi komunitas ini, aktivitas berkendara bukan hanya tentang perjalanan, tetapi juga kebersamaan dan solidaritas antaranggotanya.

Gesrek City Hadirkan Empat Panggung Untuk mendukung kegiatan komunitas, penyelenggara menghadirkan konsep kota tematik bernama Gesrek City.

Area festival dibagi menjadi beberapa distrik, antara lain City Hall, Oxford Street, dan Mayor Hall. Pengunjung dapat menjelajahi empat panggung, area komunitas, serta berbagai aktivitas seperti parade dan pertunjukan jalanan.

Konsep tersebut dirancang agar pengunjung tidak hanya menikmati pertunjukan musik, tetapi juga bisa berinteraksi dan mengenal berbagai komunitas yang hadir.

Dimeriahkan 70 Lebih Penampil Selain kegiatan komunitas dan otomotif, Gesrek Festival 2026 juga menghadirkan lebih dari 70 penampil selama tiga hari.

Sejumlah musisi yang dijadwalkan tampil antara lain Sheila On 7, Tulus, Raisa, Bernadya, Mahalini, Maliq & D'Essentials, Barasuara, Tipe-X, The Changcuters, dan Shaggydog.

Sheila On 7 dijadwalkan tampil pada Sabtu (14/11/2026), sedangkan Tulus dan Mahalini akan meramaikan hari terakhir, Minggu (15/11/2026).

Festival ini juga menghadirkan lima pertunjukan spesial dari sejumlah musisi, termasuk Maliq & D'Essentials dengan Senja Teduh Pelita dan Barasuara melalui Taifun Setlist.

Melalui Gesrek Festival 2026, GSrek Indonesia ingin menunjukkan bahwa komunitas motor dapat berkembang menjadi wadah persaudaraan dan kolaborasi yang lebih luas.