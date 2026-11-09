Bukan Sekadar Penghobi Motor, GSrek Indonesia Rangkul Puluhan Komunitas di Gesrek Festival 2026

GSrek Indonesia komunitas penggemar sepeda motor adventure kelas big bike lintas merek gelar Gesrek Festival 2026. (Istiimewa)
JawaPos.com - Gesrek Festival 2026 menjadi momentum bagi GSrek Indonesia untuk merayakan 11 tahun perjalanan komunitas sekaligus memperluas jaringan persaudaraan.
Tidak hanya melibatkan komunitas motor, festival ini juga membuka ruang bagi berbagai komunitas untuk berkumpul dan berkolaborasi.
Mengusung tema Welcome to Gesrek City, acara tersebut akan berlangsung pada 13–15 November 2026 di Ecopark dan Ecovention Ancol, Jakarta Utara.
Gesrek Festival pertama kali digelar untuk merayakan satu dekade GSrek Indonesia. Pada penyelenggaraan kedua ini, festival kembali membawa tiga pilar utama, yakni Motorcycle, Music, dan Community.
Ahmad Dipoditiro, Presiden GSrek Indonesia, Senin (9/11/2026) di Jakarta mengatakan perjalanan 11 tahun komunitas ini tidak hanya berkaitan dengan kecintaan terhadap sepeda motor dan petualangan, tetapi juga persaudaraan dan solidaritas.
"Sebelas tahun perjalanan GSrek Indonesia bukan sekadar tentang kecintaan terhadap sepeda motor dan petualangan, tetapi tentang persaudaraan, solidaritas, dan kebersamaan yang terus tumbuh melampaui batas wilayah dan generasi," ujar Dipo, sapaan akrabnya.
Didirikan pada 2015, GSrek Indonesia merupakan komunitas penggemar sepeda motor adventure kelas big bike lintas merek yang kini memiliki delapan chapter.
Melalui Gesrek Festival 2026, GSrek ingin mempertemukan lebih banyak komunitas dari berbagai bidang.
Selain otomotif, ada komunitas sepeda, olahraga dan kesehatan, fotografi, kreator konten, penikmat kopi, serta kelompok dengan minat lainnya.
Kehadiran komunitas tersebut memberikan kesempatan bagi para anggotanya untuk memperkenalkan kegiatan dan berbagi pengalaman dengan masyarakat umum.
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