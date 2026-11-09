Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Penulis: Dony Lesmana Eko Putra
Selasa, 10 November 2026 | 04.13 WIB

Bukan Sekadar Penghobi Motor, GSrek Indonesia Rangkul Puluhan Komunitas di Gesrek Festival 2026

GSrek Indonesia komunitas penggemar sepeda motor adventure kelas big bike lintas merek gelar Gesrek Festival 2026. (Istiimewa) - Image

GSrek Indonesia komunitas penggemar sepeda motor adventure kelas big bike lintas merek gelar Gesrek Festival 2026. (Istiimewa)

JawaPos.com - Gesrek Festival 2026 menjadi momentum bagi GSrek Indonesia untuk merayakan 11 tahun perjalanan komunitas sekaligus memperluas jaringan persaudaraan.

Tidak hanya melibatkan komunitas motor, festival ini juga membuka ruang bagi berbagai komunitas untuk berkumpul dan berkolaborasi.

Mengusung tema Welcome to Gesrek City, acara tersebut akan berlangsung pada 13–15 November 2026 di Ecopark dan Ecovention Ancol, Jakarta Utara.

Gesrek Festival pertama kali digelar untuk merayakan satu dekade GSrek Indonesia. Pada penyelenggaraan kedua ini, festival kembali membawa tiga pilar utama, yakni Motorcycle, Music, dan Community.

Ahmad Dipoditiro, Presiden GSrek Indonesia, Senin (9/11/2026) di Jakarta mengatakan perjalanan 11 tahun komunitas ini tidak hanya berkaitan dengan kecintaan terhadap sepeda motor dan petualangan, tetapi juga persaudaraan dan solidaritas.

"Sebelas tahun perjalanan GSrek Indonesia bukan sekadar tentang kecintaan terhadap sepeda motor dan petualangan, tetapi tentang persaudaraan, solidaritas, dan kebersamaan yang terus tumbuh melampaui batas wilayah dan generasi," ujar Dipo, sapaan akrabnya.

Rangkul Komunitas Lintas Minat

Didirikan pada 2015, GSrek Indonesia merupakan komunitas penggemar sepeda motor adventure kelas big bike lintas merek yang kini memiliki delapan chapter.

Melalui Gesrek Festival 2026, GSrek ingin mempertemukan lebih banyak komunitas dari berbagai bidang.

Selain otomotif, ada komunitas sepeda, olahraga dan kesehatan, fotografi, kreator konten, penikmat kopi, serta kelompok dengan minat lainnya.

Kehadiran komunitas tersebut memberikan kesempatan bagi para anggotanya untuk memperkenalkan kegiatan dan berbagi pengalaman dengan masyarakat umum.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Satudarah Motorcycle Club Perkuat Persaudaraan, Hadirkan Warna Baru Komunitas Motor di Jawa Timur - Image
Komunitas

Satudarah Motorcycle Club Perkuat Persaudaraan, Hadirkan Warna Baru Komunitas Motor di Jawa Timur

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17.06 WIB

Ribuan Bikers Honda Serbu Ambarawa, Honda Bikers Day XV Jadi Ajang Persaudaraan - Image
Otomotif

Ribuan Bikers Honda Serbu Ambarawa, Honda Bikers Day XV Jadi Ajang Persaudaraan

Minggu, 25 Oktober 2026 | 05.46 WIB

Tren Baru Komunitas Otomotif, Gowes Jadi Aktivitas di Sela Touring - Image
Otomotif

Tren Baru Komunitas Otomotif, Gowes Jadi Aktivitas di Sela Touring

Selasa, 29 September 2026 | 18.44 WIB

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

6

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

7

Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol

10

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore