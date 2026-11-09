Teknologi Baterai Terus Berkembang, Gaikindo Sebut Harga Mobil Listrik Bisa Makin Murah

JawaPos.com - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menilai perkembangan teknologi kendaraan, termasuk baterai, tidak bisa dibatasi. Industri otomotif perlu terus mengikuti berbagai inovasi agar dapat menghadirkan kendaraan dengan teknologi yang semakin efisien dan harga lebih terjangkau.

Ketua Pengembangan Pasar Gaikindo Jongkie Sugiarto mengatakan, perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat sehingga produsen harus terus melakukan riset dan pengembangan atau research and development (R&D).

"Ya, teknologi kan berkembang terus. Enggak bisa direm ntar-ntar. Saya juga nggak tahu teknologi tahun depan itu ke mana arahnya dan lain-lain," ujar Jongkie saat ditemui di sela-sela konferensi pers Gaikindo Auto Week 2026 di Jakarta, Senin (9/11).

Menurut dia, produsen otomotif perlu terbuka terhadap berbagai kemungkinan teknologi baru. Inovasi yang mampu menekan biaya produksi dapat memberikan keuntungan bagi konsumen karena harga kendaraan berpeluang semakin terjangkau.

Jongkie mencontohkan perkembangan harga mobil listrik yang kini semakin kompetitif dibandingkan beberapa tahun lalu.

"Ya, kalau andai ada teknologi baru bisa menekan biaya produksi, emang dilarang? Sekarang lihat harga mobil Rp 250 juta udah bisa beli BEV. Lima tahun yang lalu, berapa? BEV Rp 800 juta. Sekarang Rp 250 juta bisa beli," jelasnya.

Dia menilai penurunan harga kendaraan listrik menjadi salah satu manfaat dari perkembangan teknologi. Karena itu, inovasi seharusnya terus didorong agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan kendaraan dengan harga yang semakin terjangkau.

"Yang diuntungkan siapa? Masa kita marah? Ya enggak dong, kita bilang oke. Apalagi kalau turun lagi Rp 100 juta. Nah, ya dong, tambah oke lagi," katanya.

Jongkie juga menyebut pengembangan teknologi baterai tidak berhenti pada jenis yang saat ini banyak digunakan. Ke depan, terdapat kemungkinan munculnya alternatif teknologi lain, seperti baterai berbasis natrium hingga thorium.