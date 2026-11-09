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Penulis: Dony Lesmana Eko Putra
Senin, 9 November 2026 | 22.25 WIB

Keliling Pulau Jawa Pakai Motor Listrik, EJaak Buktikan Kemampuan Omoway OMO-X

EJaak bersama Omoway melakukan perjalanan lintas kota menggunakan OMO-X Smart Long Range untuk membuktikan kemampuan motor listrik. (Omoway) - Image

EJaak bersama Omoway melakukan perjalanan lintas kota menggunakan OMO-X Smart Long Range untuk membuktikan kemampuan motor listrik. (Omoway)

JawaPos.com - Strategi pasar dilakukan Omoway dengan menggandeng kreator konten perjalanan dan aktivitas outdoor asal Indonesia, EJaak, untuk melakukan perjalanan menjelajahi Pulau Jawa menggunakan motor listrik pintar OMO-X.

Perjalanan tersebut dikemas dalam dokumentasi sinematik yang menampilkan berbagai destinasi, keindahan alam, karakter daerah, hingga kehidupan masyarakat sepanjang rute yang dilalui.

Dalam perjalanannya, EJaak melewati sejumlah wilayah, mulai dari padatnya jalanan Jakarta, suasana Bandung, hingga kawasan alam di selatan Pulau Jawa.

Perjalanan ini sekaligus menjadi kesempatan untuk memperlihatkan kemampuan OMO-X dalam mendukung berbagai kebutuhan mobilitas, baik untuk aktivitas sehari-hari maupun perjalanan jarak jauh.

Selama perjalanan, EJaak menggunakan OMO-X Smart versi Long Range yang dibekali baterai berkapasitas 7,68 kWh.

Motor listrik ini diklaim mampu menempuh jarak hingga 210 km berdasarkan pengujian WMTC RS1.

Untuk mendukung perjalanan, OMO-X dilengkapi Smart Interactive Display berukuran 10,25 inci yang memiliki fitur navigasi. Fitur tersebut memudahkan pengendara mengakses informasi rute selama perjalanan.

Dari sisi keselamatan, motor listrik ini menggunakan Dual-Channel Anti-lock Braking System (ABS) dan Traction Control System (TCS) untuk membantu menjaga kestabilan saat pengereman maupun ketika menghadapi kondisi jalan tertentu.

Perjalanan touring menggunakan Omoway OMO-X. (Omoway)

Sementara itu, suspensi hasil pengembangan mandiri OMOWAY dirancang untuk meredam guncangan ketika melintasi berbagai permukaan jalan. Kemampuan motor juga diklaim memadai untuk menghadapi jalur menanjak.

Singgah di Dealer untuk Pemeriksaan dan Pengisian Baterai

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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