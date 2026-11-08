Rayakan 85 Tahun, Jeep Bawa Wrangler Rubicon Edisi Spesial ke Indonesia Hanya 17 Unit

JawaPos.com - Jeep Wrangler 85th Anniversary Edition resmi hadir di Indonesia dengan jumlah yang sangat terbatas, hanya 17 unit.

Mengusung basis Wrangler Rubicon, SUV edisi spesial ini tampil lebih eksklusif lewat sentuhan desain bernuansa heritage, sekaligus menjadi penanda perjalanan 85 tahun Jeep. Harganya? Tembus Rp2,499 miliar.

Perbedaannya terletak pada sejumlah detail desain interior dan eksterior yang mengangkat unsur heritage Jeep.

COO Jeep Indonesia, Ario Soerjo, dalam pernyataan, Minggu (8/11/2026) mengatakan kehadiran model ini menjadi bagian dari perayaan perjalanan panjang Jeep sekaligus memberikan pilihan eksklusif bagi penggemarnya di Tanah Air.

“Jeep dikenal selalu menghadirkan berbagai edisi spesial dengan karakter dan keunikan tersendiri. Sepanjang 2026, terdapat 12 special edition yang dihadirkan secara global, dan Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menghadirkan dua di antaranya, termasuk Wrangler 85th Anniversary Edition,” ujar Ario.

Interior Jeep Wrangler 85th Anniversary Edition

Salah satu pembeda utama Wrangler 85th Anniversary Edition terlihat pada bagian kabin. Jeep menyematkan Tartan Seat Inserts, berupa motif kotak-kotak dengan kombinasi warna beige, hitam, dan cokelat pada jok.

Motif serupa juga diterapkan pada Plaid Dashboard Cover sehingga memberikan tampilan senada antara jok dan dashboard. Nuansa klasik tersebut dipadukan dengan Brown Contrast Stitching sebagai aksen jahitan berwarna cokelat pada interior.

Jeep juga memberikan sejumlah identitas khusus untuk mempertegas statusnya sebagai model edisi perayaan.