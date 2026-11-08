Awas Oli Palsu! Kenali 4 Ciri Oli Pertamina Asli Sebelum Mesin Jadi Korban

JawaPos.com - Konsumen kendaraan bermotor perlu lebih berhati-hati saat membeli oli mesin. Maraknya dugaan praktik pemalsuan pelumas menjadi pengingat bahwa kemasan yang terlihat menyerupai produk asli belum tentu menjamin kualitas dan standar pelumas di dalamnya.

Penggunaan oli palsu berpotensi mengganggu kinerja mesin, mempercepat keausan komponen, hingga memicu kerusakan yang membutuhkan biaya perbaikan tidak sedikit.

PT Pertamina Lubricants (PTPL) mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur penawaran oli dengan harga jauh di bawah pasaran.

Konsumen juga diminta memastikan produk yang dibeli berasal dari saluran penjualan terpercaya.

Corporate Secretary PT Pertamina Lubricants, Rika Gresia Wahyudi dalam pernyataan resminya, Minggu (8/11/2026) mengapresiasi langkah aparat penegak hukum dalam mengungkap dugaan praktik pemalsuan pelumas.

"Peredaran oli palsu tidak hanya merugikan konsumen dan pemilik merek, tetapi juga berpotensi membahayakan kendaraan karena kualitas serta standar produknya tidak dapat dipastikan," ujar Rika.

Oli Palsu Bisa Merusak Komponen Mesin

Oli memiliki peran penting dalam menjaga performa mesin kendaraan. Selain mengurangi gesekan antarkomponen, pelumas juga membantu mengendalikan suhu dan menjaga kebersihan bagian dalam mesin.

"Oli palsu belum tentu memiliki formulasi, kandungan aditif, dan standar mutu seperti produk aslinya," kata Rika.