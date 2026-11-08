Honda Culture Indonesia 2026 Libatkan 45 Komunitas, Hadirkan Mobil Lintas Generasi

JawaPos.com - PT Honda Prospect Motor (HPM) menggelar puncak acara Honda Culture Indonesia (HCI) 2026 di Plaza Barat Gelora Bung Karno (GBK) dan Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta pada Sabtu (7/11). Acara ini mempertemukan komunitas Honda, penggemar otomotif lintas merek, hingga masyarakat umum.

Mengusung tema Car Culture Belongs to Everyone, kegiatan tersebut menghadirkan berbagai aktivitas. Mulai dari pameran mobil, car meet-up, pengalaman berkendara, hingga hiburan musik.

Pemilihan kawasan Senayan, khususnya Jalan Asia Afrika, tidak lepas dari sejarahnya sebagai tempat berkumpulnya pecinta otomotif di Jakarta. Melalui acara ini, Honda ingin menghidupkan kembali tradisi car meet-up sekaligus memperkenalkan kultur otomotif kepada generasi baru.

President Director PT Honda Prospect Motor Masanao Kataoka mengatakan, acara tersebut menjadi bentuk apresiasi kepada komunitas yang ikut membangun kultur otomotif Honda.

“Honda lahir dan tumbuh bersama kultur mobil yang berakar pada kesenangan berkendara dan terus hidup lewat persahabatan serta komunitas yang dibangun para penggemarnya. Honda Culture Indonesia adalah apresiasi kami kepada mereka sekaligus undangan bagi siapa saja, termasuk generasi baru, untuk ikut menikmati dan menjadi bagian dari kultur ini,” kata Masanao. “Selama kultur ini hidup, Honda akan terus punya tempat di dalamnya dan ingin terus menjadi bagian dari perjalanannya,” tambah Masanao.

Dalam acara tahun ini, Honda turut memperkenalkan logo baru Honda Culture Indonesia 2026. Logo tersebut menggambarkan kultur otomotif yang lebih terbuka dan ekspresif. Sementara itu, logo terbaru Honda yang menyerupai dua tangan terbuka akan mulai diterapkan secara resmi di Indonesia pada 2027.

Pengunjung dapat melihat berbagai mobil Honda dari lintas generasi, mulai dari Honda S800, Civic generasi pertama, Civic Estilo, Civic Genio, Jazz GD3, hingga Civic FD. Sejumlah model terbaru seperti Honda STEP WGN Hybrid, HR-V Hybrid, Prelude, dan Super-ONE juga diperkenalkan.

Berbagai aktivitas turut digelar, di antaranya Car Runway, Taxi Ride, dan test drive. Pengunjung bisa merasakan langsung Honda Prelude, Super-ONE, mobil balap Honda Brio dan City Hatchback milik Honda Racing Indonesia, serta mencoba STEP WGN Hybrid dan HR-V Hybrid.