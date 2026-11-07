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Penulis: Antara
Minggu, 8 November 2026 | 04.28 WIB

Toyota Kembangkan Fitur Nyalakan Mesin hingga Atur AC lewat Smartphone

Direktur Nasmoco Hartono Dinata, Area Head Central Java &amp; DIY PT Toyota Astra Motor Vincentius Dwi Tjahjo, Marketing Planning &amp; Customer Relation Dept Head Nasmoco Group Riski Permana, Area Business Manager Area 2 &amp; BM Nasmoco Bantul Afi Prabowo dan sejumlah pimpinan perusahaan itu berfoto pada peluncuran fitur nyalakan mesin hingga atur AC mobil pada Innova Zenix di Yogyakarta. Sabtu (7/11/2026). (ANTARA/Hery Sidik) - Image

Direktur Nasmoco Hartono Dinata, Area Head Central Java &amp; DIY PT Toyota Astra Motor Vincentius Dwi Tjahjo, Marketing Planning &amp; Customer Relation Dept Head Nasmoco Group Riski Permana, Area Business Manager Area 2 &amp; BM Nasmoco Bantul Afi Prabowo dan sejumlah pimpinan perusahaan itu berfoto pada peluncuran fitur nyalakan mesin hingga atur AC mobil pada Innova Zenix di Yogyakarta. Sabtu (7/11/2026). (ANTARA/Hery Sidik)

 

JawaPos.com - PT Toyota Astra Motor (TAM) melakukan penyegaran atau improvement pada Kijang Innova Zenix.

Salah satunya layanan telematika T Intouch with Toyota Remote, fitur yang memungkinkan bagi pemilik untuk menyalakan mesin hingga atur AC lewat ponsel pintar.

Fitur terbaru New Innova Zenix ini dikenalkan Nasmoco untuk wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam acara customer gathering di Yogyakarta, Sabtu (7/11/2026), setelah sebelumnya TAM memperkenalkan teknologi ini di Jakarta pada 21 Oktober 2026.

Direktur Nasmoco Group Hartono Dinata mengatakan pengembangan fitur tersebut merupakan upaya meningkatkan pengalaman kepemilikan kendaraan agar semakin mudah diakses dan relevan dengan gaya hidup modern saat ini yang mengutamakan kepraktisan.

"Hadirnya fitur terbaru ini, kami ingin menghubungkan car, customer, dan Toyota ecosystem secara lebih mudah, seamless, dan memberikan 'peace of mind' sepanjang ownership journey pelanggan, kemudahan yang kami namakan All In One," ujar Hartono usai memperkenalkan New Innova Zenix.

Dia menjelaskan improvement T Intouch with Toyota Remote difokuskan pada tiga aspek, yaitu kemudahan (convenience), keselamatan dan keamanan (safety & security), serta bantuan kendaraan (vehicle assistance).

Melalui pembaruan T Intouch with Remote Control, pemilik kendaraan memiliki akses kendali jarak jauh yang lebih lengkap melalui ponsel pintar, bahkan dapat menyalakan mesin, mengatur suhu AC, hingga mengunci pintu kendaraan dari jarak jauh.

Sementara itu, Vehicle Status menyediakan informasi kondisi pintu, jendela, kap mesin, dan lampu secara real-time.

"Layanan juga mencakup pemantauan odometer, level bahan bakar, dan rata-rata konsumsi bahan bakar melalui Dashboard Status, serta riwayat perjalanan dan data jarak tempuh melalui Trip History dan Statistical Driving Data," ujar Hartono.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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