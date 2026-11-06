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Penulis: Antara
Jumat, 6 November 2026 | 23.05 WIB

Hyundai Pastikan Neira Penuhi TKDN di Atas 60 Persen untuk Aturan 2027

Chief Operating Officer (COO) PT Hyundai Motors Indonesia Fransiscus Soerjopranoto melakukan pemaparan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/11). (ANTARA/Pamela Sakina) - Image

Chief Operating Officer (COO) PT Hyundai Motors Indonesia Fransiscus Soerjopranoto melakukan pemaparan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/11). (ANTARA/Pamela Sakina)

JawaPos.com - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) memastikan mobil listrik terbarunya Hyundai Neira memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di atas 60 persen sehingga memenuhi ketentuan minimal TKDN yang akan diberlakukan pemerintah pada 2027.

Chief Operating Officer (COO) PT HMID Fransiscus Soerjopranoto di Jakarta, Kamis, mengatakan, pencapaian tersebut didukung oleh keberadaan fasilitas produksi baterai di Karawang, Jawa Barat, serta fasilitas manufaktur Hyundai di Cikarang.

"TKDN Neira itu sudah pasti di atas 60 persen, karena pabrik baterainya sendiri sudah ada di Karawang jadi tinggal utilisasinya saja, kemudian nanti dari pabrik baterai tersebut pasti perakitannya juga ada di pabrik Cikarang. Jadi, sudah pasti 60 persen," kata Frans.

Keberadaan pabrik baterai di Karawang menjadi salah satu faktor yang mendukung pencapaian tingkat komponen dalam negeri tersebut. Selain itu, proses perakitan baterai juga akan dilakukan di Indonesia.

Hyundai Neira akan diproduksi di fasilitas Hyundai Manufacturing Indonesia (HMMI) yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat.

Menurut Frans, produksi lokal tersebut merupakan bagian dari upaya jenama itu menghadirkan kendaraan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Mereka juga memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pasar domestik sebelum mempertimbangkan pengiriman kendaraan tersebut ke pasar ekspor.

"Ada untuk ekspor juga, tapi, pasti yang paling utama itu bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dulu baru nanti kita berpikir untuk ekspor," ujar dia.

Hyundai Neira dijadwalkan diperkenalkan lebih lanjut dalam ajang GAW alias Gaikindo Auto Week 2026 (sebelumnya bernama Gaikindo Jakarta Auto Week/GJAW). Dalam kesempatan tersebut, perusahaan juga akan mengumumkan informasi lebih terperinci mengenai harga, varian, serta mekanisme pemesanan kendaraan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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