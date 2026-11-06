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Penulis: Dony Lesmana Eko Putra
Jumat, 6 November 2026 | 18.16 WIB

Jangan Tunggu Ban Gundul, Kenali Waktu dan Cara Rotasi Ban Mobil

Petugas bengkel sedang melakukan sporing ban mobil. (MMKSI) - Image

Petugas bengkel sedang melakukan sporing ban mobil. (MMKSI)

JawaPos.com - Rotasi ban menjadi salah satu perawatan mobil yang kerap diabaikan pemilik kendaraan. Padahal, langkah sederhana ini penting untuk menjaga keausan ban tetap merata, memperpanjang usia pakai, serta mempertahankan stabilitas kendaraan saat dikemudikan.

Setiap ban memiliki tingkat keausan berbeda, tergantung posisi dan beban yang diterima. Pada mobil berpenggerak roda depan atau Front Wheel Drive (FWD), misalnya, ban depan cenderung lebih cepat aus karena bertugas menyalurkan tenaga mesin sekaligus membantu pengendalian dan pengereman.

Sementara pada mobil berpenggerak roda belakang atau Rear Wheel Drive (RWD), beban penggerak lebih banyak ditanggung ban belakang.

Mellansir laman resmi MMKSI, disebutkan bahwa pemindahan posisi ban secara berkala diperlukan agar tingkat keausannya lebih seimbang.

Secara umum, rotasi ban disarankan setiap enam bulan atau sekitar 10.000 kilometer. Namun, interval tersebut dapat menyesuaikan kondisi jalan, gaya berkendara, serta rekomendasi pabrikan.

Cara Rotasi Ban Sesuai Sistem Penggerak

Pola rotasi ban tidak bisa dilakukan sembarangan. Cara pemindahannya perlu disesuaikan dengan sistem penggerak kendaraan.

Pada mobil berpenggerak roda depan (FWD), kedua ban depan dipindahkan ke belakang dengan posisi menyilang. Sementara kedua ban belakang dipindahkan ke depan dengan tetap berada di sisi yang sama.

Berbeda dengan FWD, mobil berpenggerak roda belakang (RWD) menggunakan pola sebaliknya. Kedua ban belakang dipindahkan ke depan secara menyilang, sedangkan ban depan dipindahkan ke belakang pada sisi yang sama.

Adapun pada kendaraan berpenggerak semua roda atau All Wheel Drive (AWD/4WD), rotasi dilakukan dengan menukar posisi ban depan dan belakang sekaligus menyilangkan sisi kiri dan kanan.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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