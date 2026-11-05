Yamaha RW350 2027 Meluncur Punya Fitur Canggih, Siap Lawan Honda ADV350

Kehadiran Yamaha RW350 juga menarik karena berpotensi menjadi penantang serius Honda ADV350. (Yamahaeurope)
JawaPos.com - Yamaha memperkenalkan skutik adventure terbaru, RW350 model 2027, melalui ajang EICMA 2026 di Milan, Italia.
Motor ini hadir dengan kombinasi desain adventure, transmisi otomatis, dan teknologi yang dirancang untuk kebutuhan berkendara di perkotaan hingga jalan tidak beraspal.
Yamaha RW350 menjadi bagian dari keluarga baru RW Series yang dikembangkan untuk menghadirkan pengalaman berkendara lebih fleksibel. Model ini mengandalkan mesin baru 327 cc satu silinder berpendingin cairan.
Berdasarkan spesifikasi di situs resmi Yamaha eropa, mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 29,2 PS pada 7.000 rpm dan torsi maksimum 31,5 Nm pada 5.750 rpm. Tenaga disalurkan melalui transmisi otomatis CVT dengan penggerak sabuk.
Salah satu teknologi utama Yamaha RW350 adalah Yamaha Dynamic Ride. Sistem ini menggunakan konstruksi mesin yang dipasang langsung ke rangka, sementara unit CVT dapat bergerak mengikuti kerja suspensi belakang.
Konstruksi tersebut diklaim mampu mengurangi bobot tidak terpegas (unsprung weight), meningkatkan stabilitas, serta memberikan pengendalian lebih baik.
Yamaha juga menyematkan sistem penyeimbang empat sumbu untuk mengurangi getaran mesin sehingga kenyamanan berkendara tetap terjaga.
Pada bagian kaki-kaki, RW350 menggunakan suspensi depan upside-down berdiameter 37 mm dan dua suspensi belakang dengan pengaturan preload.
Motor ini juga menggunakan ban Dunlop D615 berpola blok yang dirancang untuk memberikan daya cengkeram di jalan aspal maupun permukaan tidak rata.
Dilengkapi Tiga Mode Berkendara
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