Mercedes-Benz Kembangkan 3 Teknologi Baru untuk Mobil Masa Depan

JawaPos.com - Mercedes-Benz terus mengembangkan teknologi otomotif untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi kendaraan.

Memasuki 140 tahun inovasi, pabrikan asal Jerman tersebut menyiapkan sejumlah teknologi masa depan, mulai dari layar pintar pada kaca kendaraan hingga sistem penggerak listrik yang lebih fleksibel.

Pengembangan ini menjadi bagian dari upaya Mercedes-Benz menghadirkan teknologi yang memberikan manfaat langsung bagi pelanggan sekaligus mendukung perkembangan mobilitas masa depan.

Ida Wolf, Vice President Development Innovations, Operations & Digitalisation Mercedes-Benz AG, mengatakan inovasi harus mampu memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari.

"Masa depan mobilitas tidak dibangun melalui janji, melainkan melalui ketepatan dan keunggulan rekayasa yang telah terbukti," ujar Ida Wolf dalam keterangan resminya, Kamis (5/11).

Ada tiga teknologi yang tengah dikembangkan Mercedes-Benz untuk mendukung kebutuhan kendaraan masa depan.

1. Layar LED Terintegrasi pada Kaca Mobil

Mercedes-Benz mengembangkan teknologi layar LED yang terintegrasi langsung ke dalam kaca kendaraan.

Teknologi ini memungkinkan mobil menampilkan tanda peringatan, simbol keselamatan, hingga informasi lalu lintas kepada pengguna jalan lain.