Jenama Pelumas Motul Ajak Masyarakat Peduli Perawatan Kendaraan di Ajang Kuliner

JawaPos.com - Bukan hanya memberikan edukasi tentang manfaat pelumas yang memiliki peran penting dalam menjaga performa dan memperpanjang usia pakai mesin kendaraan. Jenama pelumas Motul melakukan strategi diluar dunia otomotif.

Kali ini jenama pelumas besutan PT Motul Indonesia Energy (MIE) turut serta dalam ajang Pesona Nusantara Extravaganza 2026.

Distributor resmi pelumas Motul di Indonesia tersebut turut berpartisipasi dalam festival kuliner yang berlangsung pada 28 Oktober hingga 8 November 2026 di Pasar Rakjat, Batavia PIK, Jakarta.

Festival ini menghadirkan puluhan pelaku kuliner dengan sajian dari berbagai daerah di Indonesia. Pengunjung dapat mencicipi beragam makanan khas Tanah Air.

Selain kuliner, acara ini menghadirkan produk kerajinan, karya kreatif lokal, fashion bazaar, dan fashion show. Di lokasi acara, Motul menghadirkan booth yang menampilkan sejumlah produk unggulan serta aktivitas interaktif bagi pengunjung.

Partisipasi ini menjadi salah satu upaya Motul untuk mendekatkan produk kepada masyarakat sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya memilih pelumas berkualitas sesuai kebutuhan kendaraan.

Selama festival berlangsung, Motul juga membagikan produk E2 Motowash kepada pengunjung melalui program penukaran voucher.

Managing Director PT Motul Indonesia Energy (MIE), Welmart Purba, dalam pernyataan resminya, Rabu (4/11/2026) mengatakan keikutsertaan Motul dalam kegiatan ini menjadi kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat.

“Melalui partisipasi kami, pengunjung tidak hanya dapat menikmati beragam sajian kuliner Nusantara, tetapi juga memperoleh layanan perawatan kendaraan. Aktivitas ini sekaligus menjadi kesempatan bagi Motul untuk berinteraksi langsung dengan pengunjung dan memperkenalkan produk-produk unggulan Motul melalui ragam kegiatan yang relevan dengan gaya hidup masyarakat,” kata Welmart.

Sebagai informasi selain kuliner dan aktivitas otomotif, Pesona Nusantara Extravaganza 2026 juga dimeriahkan berbagai hiburan, seperti live music dan konser Mollucan Soul bersama sejumlah band lainnya.