Pihak Jaecoo Indonesia Sebut Benturan dengan Trotoar Picu As Roda J5 EV Patah 

JawaPos.com - Pihak Jaecoo Indonesia buka suara terkait mobil listrik Jaecoo J5 EV yang mengalami patah as roda di Jalan KH Mas Mansyur, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (4/11) pukul 08.20 WIB tadi.
Jaecoo mengaku memahami kekhawatiran yang timbul bagi masyarakat. Alhasil, perusahaan telah berkomunikasi secara langsung dengan pemilik kendaraan serta memberikan dukungan aftersales.
“Berdasarkan pemeriksaan teknis terhadap kendaraan, tim teknis kami menyimpulkan bahwa kendaraan mengalami benturan dengan trotoar dan pagar pembatas jalan sebelum roda depan terlepas. Terlepasnya roda tersebut merupakan akibat dari benturan, bukan penyebab terjadinya insiden,” kata Jaecoo Indonesia dalam keterangan kepada JawaPos.com, Rabu (4/11).
Jaecoo menegaskan, insiden ini tak hanya membuat as roda depan mengalami patah, melainkan juga mengakibatkan kerusakan pada bumper depan kanan, fender depan kanan, dan pintu depan kanan kendaraan.
Rangkaian kejadian ini sesuai dengan keterangan pemilik kendaraan. Hasil pemeriksaan tidak menemukan indikasi bahwa cacat produk menyebabkan insiden tersebut,” ungkap dia.
Saat ini, kendaraan sedang menjalani proses perbaikan. Bahkan, tim aftersales Jaecoo Indonesia sedang mengoordinasikan tindak lanjut yang diperlukan serta memprioritaskan ketersediaan suku cadang untuk mendukung kelancaran proses perbaikan.
“Kami akan terus memberikan dukungan kepada pemilik kendaraan dan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan perbaikan. Keselamatan konsumen tetap menjadi prioritas kami,” tukasnya.
Sebelumnya, unggahan mengenai mobil listrik Jaecoo J5 EV yang mengalami patah as roda di Jalan KH Mas Mansyur, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat viral di media sosial. Salah satunya diunggah oleh akun Instagram @jakarta.terkini. (*)
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