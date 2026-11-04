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Penulis: Dony Lesmana Eko Putra
Rabu, 4 November 2026 | 23.50 WIB

DFSK Gandeng Karoseri Delima Mandiri, Jual Mobil Niaga untuk Pengusaha

DFSK berkolaborasi dengan karoseri Delima Mandiri menghadirkan Solusi Bisnis DFSK. (Dony/Jawapos.com) - Image

DFSK berkolaborasi dengan karoseri Delima Mandiri menghadirkan Solusi Bisnis DFSK. (Dony/Jawapos.com)

JawaPos.com - DFSK berkolaborasi dengan karoseri Delima Mandiri menghadirkan solusi kendaraan niaga untuk mendukung kebutuhan distribusi pelaku usaha, khususnya sektor makanan dan minuman (F&B).

Melalui program bertajuk Solusi Bisnis DFSK, konsumen bisa mendapatkan kendaraan sekaligus karoseri dalam satu paket pembelian.

Program ini diperkenalkan di ajang SIAL Expo 2026 yang berlangsung pada 4–6 November 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Kolaborasi tersebut menawarkan proses pengadaan yang lebih praktis. Konsumen tidak perlu membeli kendaraan dan mengurus pembuatan karoseri secara terpisah.

Selain itu, paket pembelian diklaim lebih kompetitif dari sisi harga. Garansi kendaraan juga tetap berlaku sesuai ketentuan.

Product Manager CV Delima Mandiri, Albertus Whitney, mengatakan kerja sama ini bertujuan memberikan solusi kendaraan niaga yang sesuai dengan kebutuhan operasional setiap usaha.

"Langkah ini menjadi bagian dari pengembangan bisnis Delima Mandiri. Melalui kolaborasi dengan DFSK, pelanggan dapat memperoleh kendaraan niaga sekaligus solusi karoseri yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional masing-masing usaha dalam satu rangkaian layanan," ujar Whitney dalam pernyataannya, Rabu (4/11/2026).

Dalam peluncurannya, terdapat tiga pilihan kendaraan niaga, yaitu DFSK Super Reefer Box, DFSK Gelora E Chiller Van, dan DFSK Super Dry Box.

1. DFSK Super Reefer Box

DFSK Super Reefer Box dirancang untuk mengangkut produk yang membutuhkan suhu terkontrol, seperti daging, seafood, frozen food, produk susu, buah, dan sayuran.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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