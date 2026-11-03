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Penulis: Dony Lesmana Eko Putra
Selasa, 3 November 2026 | 19.52 WIB

Indonesia Mau Naik ke Euro 6, Masalah BBM Euro 4 Belum Tuntas, Industri Sudah Gerah

Ilustrasi BBM Berstandar Euro 4 - Image

Ilustrasi BBM Berstandar Euro 4

JawaPos.com - Meskipun Industri otomotif Indonesia mulai mendorong peningkatan standar emisi kendaraan dari Euro 4 menuju Euro 5, bahkan Euro 6 masih banyk hambatan.

Rencana tersebut masih menghadapi persoalan mendasar, yakni ketersediaan bahan bakar yang sesuai standar emisi dan belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

Padahal, produsen kendaraan sudah menyesuaikan teknologi mesin dengan regulasi emisi yang ditetapkan pemerintah.

Kondisi ini membuat industri menghadapi tantangan karena spesifikasi kendaraan yang diproduksi belum sepenuhnya didukung kualitas bahan bakar di pasar domestik.

Menurut Kukuh Kumara, Sekretaris Umum GAIKINDO (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) penerapan standar emisi Euro 4 sendiri telah diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017.

"Implementasinya sempat mengalami penundaan hingga April 2022 akibat pandemi Covid-19," ujarnya kepada JawaPos.com, Selasa (3/11/2026).

Meski demikian, ketersediaan bahan bakar yang memenuhi standar tersebut masih menjadi persoalan.

Kukuh menilai, distribusi bahan bakar sesuai standar Euro 4, khususnya diesel, belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Bahkan, sejumlah anggota industri mengeluhkan kondisi tersebut karena kendaraan yang diproduksi sudah menggunakan teknologi Euro 4, sementara bahan bakar yang sesuai belum tersedia di beberapa lokasi operasional.

"Industri sudah menjalankan apa yang diamanatkan pemerintah melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup. Industrinya sudah siap, tetapi bahan bakarnya belum tersedia," ujarnya.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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