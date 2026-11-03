Keunggulan The All-New Lexus ES, Lexus Pluit Gallery Hadir di Jogjakarta

JawaPos.com – Lexus Pluit Gallery memperkenalkan The All-New Lexus ES kepada pelanggan dan tamu undangan di Jogjakarta melalui acara ESSENCE – The All New Lexus ES Regional Premiere.

Bertempat di Rama Shinta Resto dengan latar belakang Candi Prambanan, acara ini menampilkan generasi terbaru Lexus ES dengan pembaruan desain, teknologi, kenyamanan, dan pilihan elektrifikasi.

Mengusung tema ESSENCE, acara ini terinspirasi dari Candi Prambanan yang telah berdiri selama lebih dari seribu tahun. Keindahan arsitektur dan ketelitian dalam setiap detailnya tetap terjaga hingga hari ini.

Nilai tersebut sejalan dengan filosofi Lexus yang terus berkembang melalui inovasi, tanpa meninggalkan nilai-nilai yang menjadi identitasnya.

Lexus menerapkan nilai tersebut melalui Takumi Craftsmanship, Omotenashi, dan Making Luxury Personal. Ketiganya menjadi fondasi Lexus dalam menjaga kualitas kendaraan, memberikan pelayanan penuh perhatian, serta menghadirkan pengalaman kepemilikan yang personal bagi setiap pelanggan.

“Bagi Lexus, evolusi bukan hanya tentang menghadirkan desain dan teknologi terbaru, tetapi juga memahami kebutuhan pelanggan. Melalui The All-New Lexus ES, kami ingin menghadirkan kemewahan yang semakin relevan melalui kenyamanan, inovasi, dan perhatian terhadap detail yang menjadi ciri khas Lexus,” ujar Prawira Artha, Chief Operating Officer Lexus Pluit Gallery.

The All-New Lexus ES: Evolusi Luxury Sedan yang Lebih Refined The All-New Lexus ES hadir dengan platform baru yang mendukung ruang kabin lebih lega dan dua pilihan teknologi elektrifikasi, yaitu Hybrid Electric Vehicle (HEV) melalui Lexus ES 350h dan Battery Electric Vehicle (BEV) melalui Lexus ES 350e.

Dari sisi desain, The All-New Lexus ES mengusung filosofi Clean Tech × Elegance, yang memadukan tampilan modern dengan karakter elegan khas Lexus. Desain Spindle Body, Twin L-Signature Headlamps, dan LSignature Rear Lamps memperkuat identitas eksteriornya.