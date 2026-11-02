Ramah di Kantong: 5 Pilihan City Car Bekas Harga Maksimal Rp 75 Juta

JawaPos.com - City car bekas bisa menjadi pilihan bagi konsumen yang mencari mobil untuk aktivitas harian dengan bujet maksimal Rp 75 juta.

Sejumlah model seperti Suzuki Splash, Kia Picanto, dan Nissan March masih ditemukan di marketplace mobil bekas.

Berikut lima pilihan yang bisa dipertimbangkan, lengkap dengan tahun produksi dan spesifikasi utamanya.

1. Suzuki Splash 2013 Suzuki Splash bisa menjadi pilihan bagi konsumen yang menginginkan hatchback kompak dengan kabin cukup praktis. Berdasarkan iklan di OLX, Suzuki Splash tahun 2013 ditemukan dengan harga Rp 60 juta.

Mobil ini menggunakan mesin bensin K12M berkapasitas 1.197 cc, empat silinder, dengan tenaga sekitar 85 PS dan torsi 113 Nm. Pilihan transmisinya meliputi manual lima percepatan dan otomatis empat percepatan, bergantung pada varian.

Dimensinya yang ringkas membuat Splash relatif mudah digunakan di jalan perkotaan dan saat parkir di area terbatas.