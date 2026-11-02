Toyota, Hyundai, dan Daihatsu Jadi Merek Mobil Paling Memuaskan Konsumen

JawaPos.com - Persaingan industri otomotif tidak hanya ditentukan oleh harga dan spesifikasi kendaraan. Pengalaman selama menggunakan mobil, kualitas layanan purna jual, hingga nilai jual kembali juga menjadi pertimbangan penting bagi konsumen.

Hal tersebut terungkap dalam studi terbaru Populix bertajuk Decoding Indonesia’s Upper Middle MZs Consumer Signals in the Passenger Car Market.

Berdasarkan penelitian terhadap 800 konsumen mobil kelas menengah atas, Toyota, Hyundai, dan Daihatsu menempati tiga posisi teratas dalam hal kepuasan pelanggan.

Associate Research Director Populix, Susan Adi Putra, menjelaskan bahwa setiap merek memiliki keunggulan yang membentuk tingkat kepuasan penggunanya.

"Keandalan dan kinerja mesin menjadi faktor penting bagi pengguna Hyundai dan Mitsubishi. Sementara kenyamanan berkendara menjadi salah satu keunggulan yang banyak diapresiasi pengguna Mitsubishi," ujar Susan Adi Putra saat bincang otomotif, Senin (2/11/2026).

Susan menambahkan di sisi lain, desain modern dan menarik menjadi nilai tambah bagi pengguna Wuling, Hyundai, dan BYD. Adapun efisiensi energi menjadi salah satu aspek yang banyak diapresiasi pengguna Suzuki dan Daihatsu.

Layanan Purna Jual Jadi Pertimbangan

Kepuasan konsumen ternyata tidak hanya berkaitan dengan kualitas kendaraan, tetapi juga pengalaman setelah melakukan pembelian.

Populix menemukan tiga aspek layanan purna jual yang paling diharapkan konsumen.

Pertama, kualitas pengerjaan servis. Kedua, ketersediaan suku cadang. Ketiga, profesionalisme staf bengkel dalam menjelaskan permasalahan kendaraan.

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