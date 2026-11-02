Musim Hujan Tiba, Ketahui Bagian Mobil yang Wajib Dibersihkan

Mencuci mobil sendiri jangan gunakan sabun cuci piring. [Ilustrasi]

JawaPos.com - Tak sedikit pemilik mobil saat mencuci kendaraannya hanya berkonsentrasi pada area bodi. Padahal sejumlah komponen penting seperti kolong mobil, ruang mesin, filter kabin, hingga rel jok justru dibiarkan dipenuhi debu, lumpur, dan kotoran.

Hal ini akan dapat mempercepat keausan komponen, menurunkan kenyamanan berkendara, bahkan memicu kerusakan yang membutuhkan biaya perbaikan cukup besar.

Maka sebaiknya bersihkan mobil secara menyeluruh bukan hanya soal estetika, melainkan bagian dari perawatan preventif yang penting untuk menjaga performa dan nilai kendaraan dalam jangka panjang.

Kotoran yang dibiarkan menumpuk dalam waktu lama dapat memicu karat, mempercepat keausan komponen, bahkan menimbulkan kerusakan yang membutuhkan biaya perbaikan tidak sedikit.

Lalu, bagian mana saja yang paling sering terlupakan saat membersihkan mobil?

Kolong Mobil, Area yang Paling Sering Terabaikan

Kolong mobil area yang paling sering bersentuhan langsung dengan lumpur, pasir, genangan air, garam jalan, hingga kerikil. Kotoran tersebut dapat menempel pada rangka, suspensi, sistem pengereman, dan saluran pembuangan.

Jika dibiarkan, kelembapan yang terperangkap memicu korosi pada sasis maupun baut-baut pengikat. Dalam jangka panjang, karat dapat mengurangi kekuatan struktur kendaraan dan mempercepat kerusakan komponen kaki-kaki.

Kolong mobil sebaiknya dibersihkan secara berkala, terutama setelah mobil melewati banjir, jalan berlumpur, atau digunakan untuk perjalanan jauh.

Ruang Mesin Tak Hanya Butuh Servis

Meski tidak perlu dicuci setiap minggu, namun perlu dibersihkan agar debu, pasir, daun kering, dan sisa oli tidak terus menumpuk.

Hal ini dapat menghambat pelepasan panas mesin sehingga suhu kerja meningkat. Selain itu, kebocoran oli maupun cairan pendingin lebih sulit terdeteksi karena tertutup lapisan debu.

Pembersihan dilakukan dengan hati-hati menggunakan lap microfiber atau cairan pembersih khusus tanpa menyemprot air bertekanan tinggi langsung ke komponen kelistrikan.