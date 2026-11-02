Musim Hujan Tiba, Ketahui Bagian Mobil yang Wajib Dibersihkan

JawaPos.com - Tak sedikit pemilik mobil saat mencuci kendaraannya hanya berkonsentrasi pada area bodi. Padahal sejumlah komponen penting seperti kolong mobil, ruang mesin, filter kabin, hingga rel jok justru dibiarkan dipenuhi debu, lumpur, dan kotoran.
Hal ini akan dapat mempercepat keausan komponen, menurunkan kenyamanan berkendara, bahkan memicu kerusakan yang membutuhkan biaya perbaikan cukup besar.
Maka sebaiknya bersihkan mobil secara menyeluruh bukan hanya soal estetika, melainkan bagian dari perawatan preventif yang penting untuk menjaga performa dan nilai kendaraan dalam jangka panjang.
Kotoran yang dibiarkan menumpuk dalam waktu lama dapat memicu karat, mempercepat keausan komponen, bahkan menimbulkan kerusakan yang membutuhkan biaya perbaikan tidak sedikit.
Lalu, bagian mana saja yang paling sering terlupakan saat membersihkan mobil?
Kolong Mobil, Area yang Paling Sering Terabaikan
Kolong mobil area yang paling sering bersentuhan langsung dengan lumpur, pasir, genangan air, garam jalan, hingga kerikil. Kotoran tersebut dapat menempel pada rangka, suspensi, sistem pengereman, dan saluran pembuangan.
Jika dibiarkan, kelembapan yang terperangkap memicu korosi pada sasis maupun baut-baut pengikat. Dalam jangka panjang, karat dapat mengurangi kekuatan struktur kendaraan dan mempercepat kerusakan komponen kaki-kaki.
Kolong mobil sebaiknya dibersihkan secara berkala, terutama setelah mobil melewati banjir, jalan berlumpur, atau digunakan untuk perjalanan jauh.
Ruang Mesin Tak Hanya Butuh Servis
Meski tidak perlu dicuci setiap minggu, namun perlu dibersihkan agar debu, pasir, daun kering, dan sisa oli tidak terus menumpuk.
Hal ini dapat menghambat pelepasan panas mesin sehingga suhu kerja meningkat. Selain itu, kebocoran oli maupun cairan pendingin lebih sulit terdeteksi karena tertutup lapisan debu.
Pembersihan dilakukan dengan hati-hati menggunakan lap microfiber atau cairan pembersih khusus tanpa menyemprot air bertekanan tinggi langsung ke komponen kelistrikan.
Pelek dan Sistem Rem Jangan Dianggap Sepele
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen
Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'
Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
Jack Miller Ungkap Alasan Marah di Sprint Race MotoGP Malaysia, Minta Maaf ke Pramac Yamaha
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022