Dashcam Mobil Kini Jadi Kebutuhan, Kenali Fungsi dan Fitur yang Perlu Diperhatikan

JawaPos.com - Dashcam atau kamera perekam kendaraan kini semakin dibutuhkan oleh pemilik mobil. Perangkat ini tidak hanya berfungsi merekam perjalanan, tetapi juga bisa menjadi bukti visual ketika terjadi kecelakaan, tabrak lari, hingga perselisihan di jalan raya.

Di tengah lalu lintas yang semakin padat, keberadaan dashcam dapat membantu pengemudi mengetahui kronologi kejadian secara lebih jelas.

Rekaman video juga bisa digunakan sebagai bukti pendukung saat berurusan dengan pihak kepolisian maupun perusahaan asuransi.

Jika sebelumnya lebih banyak digunakan pada kendaraan operasional dan armada transportasi, kini dashcam semakin populer di kalangan pemilik mobil pribadi.

Pilihan produk yang beragam dengan harga relatif terjangkau membuat perangkat ini semakin mudah dimiliki.

Bukan Sekadar Perekam Perjalanan

Fungsi utama dashcam adalah merekam kondisi jalan selama kendaraan digunakan. Kamera biasanya aktif secara otomatis ketika mesin dinyalakan.

Beberapa produk bahkan dilengkapi kamera tambahan untuk merekam bagian belakang, samping, hingga kondisi di dalam kabin.

Rekaman tersebut dapat membantu ketika terjadi tabrakan, senggolan, aksi tabrak lari, pencurian, maupun vandalisme. Dengan bukti visual, kronologi kejadian bisa diketahui lebih objektif.