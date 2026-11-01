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Penulis: Dony Lesmana Eko Putra
Senin, 2 November 2026 | 04.30 WIB

Toyota Bangun Pabrik Lexus di Shanghai, SUV Listrik Pertama Meluncur 2027

Pengunjung melihat mobil lexus pada pameran Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 (dok.Jawapos.com) - Image

Pengunjung melihat mobil lexus pada pameran Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 (dok.Jawapos.com)

JawaPos.com - Lexus bersiap memasuki babak baru di pasar otomotif China. Merek mobil premium milik Toyota tersebut akan memproduksi SUV listrik secara lokal mulai 2027 melalui fasilitas baru di Jinshan, Shanghai.

Langkah ini sekaligus mengakhiri ketergantungan Lexus terhadap kendaraan impor untuk pasar China selama hampir tiga dekade.

Mengutip laporan CarNewsChina, Sabtu (31/10/2026), SUV listrik tersebut akan menjadi mobil pertama Lexus yang diproduksi di China.

Kehadirannya juga menjadi strategi Toyota untuk memperkuat persaingan menghadapi merek kendaraan listrik premium lokal seperti Nio dan Zeekr.

Pabrik baru tersebut mulai dibangun pada 2025 dan sepenuhnya dimiliki Toyota. Dengan fasilitas ini, Lexus bisa memproduksi kendaraan secara mandiri tanpa bergantung pada perusahaan patungan Toyota dengan mitra lokal di China.

Gunakan Teknologi Gigacasting

Salah satu teknologi yang akan diterapkan di pabrik Shanghai adalah aluminium gigacasting. Teknologi ini memungkinkan sejumlah komponen struktur kendaraan dibuat menjadi satu bagian besar. 

Tujuannya mengurangi jumlah komponen, menyederhanakan proses perakitan, sekaligus meningkatkan efisiensi produksi.

Selain itu, pabrik tersebut tidak menggunakan sistem konveyor konvensional. Kendaraan akan bergerak secara otomatis dari satu stasiun perakitan ke stasiun lainnya.

Pada tahap awal, produksi SUV listrik Lexus ini dilaporkan ditargetkan mencapai sekitar 1.000 unit per bulan atau setara 12.000 unit per tahun.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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