Yamaha Gear Ultima Disulap Atenk Katros, untuk Kicau Mania

Yamaha Gear Ultima disulap Atenk Katros, ada side box dan dudukan sangkar burung untuk penghobi kicau mania. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - Yamaha Gear Ultima mendapat sentuhan modifikasi unik melalui kolaborasi dengan builder Atenk Katros. Skutik multiguna tersebut tampil dengan konsep Kicau Mania, menggabungkan permainan warna, grafis khas, serta sejumlah ubahan fungsional untuk menunjang kebutuhan penggunanya.
Modifikasi ini diperkenalkan dalam gelaran Umi Kasum Cup VI di Royal King Arena, PTC Pulo Gadung, Jakarta Timur, Minggu (1/11/2026).
Tidak sekadar mengubah tampilan, Yamaha Gear Ultima custom tersebut juga mendapatkan sejumlah aksesori tambahan. Dua di antaranya adalah side box di sisi kanan dan kiri serta dudukan khusus untuk membawa sangkar burung.
Ubahan tersebut memperlihatkan bagaimana karakter skutik multiguna bisa dikembangkan sesuai kebutuhan pemiliknya, termasuk untuk mendukung aktivitas hobi.
Dari sisi eksterior, Yamaha Gear Ultima custom ini mengandalkan warna hitam sebagai kelir utama. Pemilihan warna tersebut terinspirasi dari karakter burung murai batu yang menjadi ikon dalam konsep modifikasi.
Tampilannya kemudian dipadukan dengan grafis berwarna emas untuk memberikan kesan premium. Sementara aksen merah disematkan sebagai pemanis sekaligus menghadirkan karakter yang lebih berani.
Identitas Kicau Mania semakin diperkuat melalui penambahan siluet burung murai batu pada bagian bodi motor.
Komposisi warna dan grafis tersebut membuat tampilan Gear Ultima terlihat berbeda dari versi standar. Konsepnya tidak hanya menonjolkan identitas komunitas, tetapi juga memberikan karakter personal pada skutik Yamaha tersebut.
Ada Side Box dan Dudukan Khusus Sangkar Burung
Selain sektor tampilan, perhatian utama modifikasi ini justru terletak pada aspek fungsional.
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