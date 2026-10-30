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Penulis: Antara
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 05.11 WIB

AISI Sentil Pemerintah soal Subsidi Motor Listrik: Jangan Bikin Konsumen Menunggu!

Presiden Prabowo Subianto meninjau proses produksi motor listrik di Fasilitas Produksi ALVA, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, (ANTARA/BPMI Setpres-Muchlis Jr) - Image

Presiden Prabowo Subianto meninjau proses produksi motor listrik di Fasilitas Produksi ALVA, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, (ANTARA/BPMI Setpres-Muchlis Jr)

JawaPos.com - Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menyambut positif rencana pemerintah memberikan subsidi pembelian sepeda motor listrik.

Namun, kepastian waktu pelaksanaan program tersebut dinilai penting agar tidak membuat calon konsumen menunda pembelian.

Ketua Bidang Komersial AISI, Yosef Utama, mengatakan pihaknya mendukung kebijakan insentif yang disiapkan pemerintah untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia.

"Kita menyambut baik ya, terkait dengan kebijakan subsidi tersebut," ujar Yosef dilansir dari Antara, Jumat (30/10).

Menurutnya, industri sepeda motor akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah. AISI juga meyakini setiap program insentif yang dirancang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan industri otomotif nasional.

"Terus terang kita dalam hal ini ikut ya, ikut dengan kebijakan pemerintah terkait dengan ini. Karena kita yakin pemerintah akan memberikan yang terbaik buat industri," tegasnya.

Meski demikian, AISI menyoroti belum jelasnya jadwal pelaksanaan subsidi motor listrik. Program yang sebelumnya direncanakan mulai berjalan pada September 2026 tersebut hingga kini belum terealisasi.

Yosef menilai, ketidakpastian kebijakan justru berpotensi memengaruhi keputusan konsumen. Sebab, calon pembeli bisa memilih menunggu hingga pemerintah benar-benar mengumumkan kepastian insentif.

"Kalau belum pasti sebaiknya nggak perlu dikeluarkan. Karena bisa membuat konsumen menunda pembelian," tutupnya.

Subsidi Motor Listrik Rp3 Juta per Unit

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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